رونالدو يتفوق على ميسي في هذا السباق!

حيث نشرت شبكة "فوربس" الأمريكية، اليوم الخميس، قائمة بأعلى نجوم كرة القدم دخلا في العام الجاري 2024، ويتصدرها رونالدو نجم النصر السعودي بدخل قيمته 262.4 مليون يورو شاملة الرواتب والعقود الإعلانية.ويحل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في هذه القائمة بحصوله على 124.3 مليون يورو، ويبقى النجم الأرجنتيني اللاعب الوحيد الذي يحصل على عقود إعلانية أعلى من راتبه.ويحل نيمار جونيور نجم الهلال السعودي ثالثا في هذه القائمة ب101.3 مليون يورو، يليه كريم بنزيما مهاجم جدة السعودي 95.8 مليون يورو ثم مواطنه الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد 82.9 مليون يورو.وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن الشبكة الأمريكية لم تضع في حساباتها 55 مليون يورو ينتظرها مبابي من نزاعه القانوني مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.ويحتل ارلينج هالاند هداف مانشستر سيتي المركز السادس بدخل قيمته 55 مليون يورو، يليه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد 50.6 مليون يورو ثم محمد صلاح نجم ليفربول 48.8 مليون يورو.ويأتي السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي في المركز التاسع بدخل قيمته 47.9 مليون يورو، وأكمل كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي قائمة العشرة الأوائل بدخل قيمته 35.9 مليون يورو.