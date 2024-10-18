زرع البذور الشتوية.. ملعب البصرة يستعد لاحتضان مباراة العراق والأردن

وستقام المباراة على البصرة الدولي، مساء يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الحاسمة.وقال مدير الرياضية في البصرة لطفي الجزائري، إن "كوادر وزارة الشباب والرياضة زرعت البذور الشتوية في أرضية البصرة الدولي في خطوة لتجديد أرضية الملعب ليظهر بأفضل صورة ممكنة في مباراة والأردن، إذ تصل الكوادر الليل بالنهار لإكمال الأعمال في موعدها المحدد ولكي يكون كل شيء جاهزاً مع اقتراب موعد المباراة".وأضاف: "العمل بدأ فعلياً منذ انتهاء مباراة وفلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات، حيث تم كذلك تأهيل جميع الأمور المتبقية المتعلقة بالمولدات، إذ سيتم تشغيل الملعب على طاقة المولدات الكهربائية الحاضرة في الملعب وهي مجهزة بشكل كامل كما سنقوم باستكمال منظومة التزامن خلال المباراة".وتابع: "إن البذور الشتوية المستخدمة في البصرة الدولي هي من أجود الأنواع وستكون مقاومة لقساوة الأجواء في فصل الشتاء، إذ يتم زراعتها حالياً لتكون مستقرة وجاهزة مع الأيام الأولى للشتاء وفي فصل الربيع بشهر مارس/ آذار المقبل، سنقوم أيضاً بزراعة البذور الصيفية لتكون ملائمة لدرجات الحرارة المرتفعة في البصرة".ونوه قائلاً: "الأعمال جارية أيضاً فيما يتعلق بتنظيف المدرجات، حيث توجد حالياً شركة مختصة بهذا الأمر لتهيئة وتنظيف جميع المدرجات والمرافق الأخرى التابعة للملعب وتجدد هذه العمليات بشكل دوري ليبقى الملعب نظيفاً ومحافظاً على بريقه قبل استضافة المباريات الهامة".