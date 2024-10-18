زرع البذور الشتوية.. ملعب البصرة يستعد لاحتضان مباراة العراق والأردن

وستقام المباراة على ملعب
البصرة الدولي، مساء يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الحاسمة.
وقال مدير المدينة
الرياضية في البصرة لطفي الجزائري، إن "كوادر وزارة الشباب والرياضة زرعت البذور الشتوية في أرضية ملعب
البصرة الدولي في خطوة لتجديد أرضية الملعب ليظهر بأفضل صورة ممكنة في مباراة العراق
والأردن، إذ تصل الكوادر الليل بالنهار لإكمال الأعمال في موعدها المحدد ولكي يكون كل شيء جاهزاً مع اقتراب موعد المباراة".
وأضاف: "العمل بدأ فعلياً منذ انتهاء مباراة العراق
وفلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات، حيث تم كذلك تأهيل جميع الأمور المتبقية المتعلقة بالمولدات، إذ سيتم تشغيل الملعب على طاقة المولدات الكهربائية الحاضرة في الملعب وهي مجهزة بشكل كامل كما سنقوم باستكمال منظومة التزامن خلال المباراة".
وتابع: "إن البذور الشتوية المستخدمة في ملعب
البصرة الدولي هي من أجود الأنواع وستكون مقاومة لقساوة الأجواء في فصل الشتاء، إذ يتم زراعتها حالياً لتكون مستقرة وجاهزة مع الأيام الأولى للشتاء وفي فصل الربيع بشهر مارس/ آذار المقبل، سنقوم أيضاً بزراعة البذور الصيفية لتكون ملائمة لدرجات الحرارة المرتفعة في البصرة".
ونوه قائلاً: "الأعمال جارية أيضاً فيما يتعلق بتنظيف المدرجات، حيث توجد حالياً شركة مختصة بهذا الأمر لتهيئة وتنظيف جميع المدرجات والمرافق الأخرى التابعة للملعب وتجدد هذه العمليات بشكل دوري ليبقى الملعب نظيفاً ومحافظاً على بريقه قبل استضافة المباريات الهامة".
وفيما يخص ملاعب التدريب، أكد الجزائري قائلاً: "ملاعب التدريب كحال الملعب الرئيسي، شهدت أيضاً عمليات تأهيل وزراعة للبذور الشتوية وهي الآن بأفضل صورة وستكون جاهزة لاستقبال المنتخبين العراقي
والأردني يوم 11 نوفمبر المقبل"، بحسب winwin.
واحتضن ملعب
البصرة الدولي "جذع النخلة" حتى الآن، مباراتين في التصفيات الحاسمة، الأولى أمام عمان في الجولة الأولى وانتهت بفوز أسود الرافدين 1-0 والثانية أمام فلسطين في الجولة الثالثة وانتهت بذات النتيجة.