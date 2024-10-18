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كاساس: الكرة العراقية تمتلك الموهبة أكثر من التدريب التكتيكي والخططي

رياضة

2024-10-18 | 03:12
كاساس: الكرة العراقية تمتلك الموهبة أكثر من التدريب التكتيكي والخططي
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدّد الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، شرطاً واحداً لتألق لاعب أسود الرافدين علي جاسم مع فريقه كومو في الدوري الإيطالي.

ويقود كاساس المنتخب العراقي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وبدأ بإجراء تغييرات شاملة في الكرة العراقية باستدعاء أكبر عدد ممكن من اللاعبين لتوسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين للعب.

وقال كاساس في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "كرة القدم في العراق تمتلك الموهبة أكثر من التدريب التكتيكي والخططي، وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير كرة القدم في إسبانيا ويذكرني بطفولتي، حيث لعبنا في الشارع دون توقف، هنا في العراق يفعلون ذلك طوال الوقت".

وأضاف: "علي جاسم أحد المواهب المهمة في العراق وهو لاعب موهوب للغاية، لديه الكثير من الجودة الفردية مع سهولة كبيرة في المراوغة، سيتعين عليه التكيّف مع الدوري الإيطالي ولكن مع الصبر يمكن أن يصبح لاعباً مهماً في إيطاليا".

كاساس يكشف كواليس تعاقده مع الاتحاد العراقي
وأكمل: "أتطلع إلى تحقيق حلم الجماهير العراقية في المستقبل وهو التأهل إلى كأس العالم، أريد أن أعيش معهم هذا الحلم وأتمنى أن يتحول إلى حقيقة، سيكون شيئاً تاريخياً فالعراق يستحق هذا الأمر وهو بلد مستقر على عكس ما ينشر في وسائل الإعلام الغربية عنه وكذلك فإن رابطة الدوري الإسباني مهتمة بمساعدة الدوري العراقي على هيكلة نفسه، العراق ذو عقلية أكثر انفتاحًا من الدول المحيطة به والناس هنا مضيافون جدًا والكثير من العراقيين المغتربين يعودون إلى هنا للعيش بعد الحرب التي واجهها البلد".

وعن كواليس تدريبه للمنتخب العراقي، أكد المدرب قائلاً: "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال أراد مدرباً إسبانياً خلال اجتماع مع الاتحاد الإسباني اقترحوا اسمي عليه، وجدوا ملفي الشخصي ملائماً لهم وفي اجتماع مغلق في بغداد وخلال يومين تم توقيع العقد".

وأتم: "العراق بحاجة إلى العمل من حيث البنية التحتية، قد تكون متأخرة قليلاً عن أوروبا، نحن نجلب الكثير من التغييرات على سبيل المثال، لدينا ملعب تدريب واحد فقط يبتعد عن الفندق بـ30 دقيقة وفيما يخص النظام الغذائي، فإنه قبل وصولي كانوا يأكلون في بوفيه مفتوح أو يحضرون أكياسًا من البطاطس وألواح الشوكولاتة إلى الغرفة لكن بوجودي تغير الأمر".

ويقود كاساس المنتخب العراقي في التصفيات الحاسمة، حيث يحتل "أسود الرافدين" المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متخلفاً بفارق الأهداف عن الأردن الوصيف، فيما يتخلف عن المتصدر كوريا الجنوبية بفارق 3 نقاط.
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كاساس

كرة القدم في العراق

تمتلك الموهبة أكثر من التدريب التكتيكي والخططي

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