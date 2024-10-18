جوارديولا يتحدث عن رحيليه عن السيتي

وينتظر السيتي قرارا من المدرب الإسباني حول ما إذا كان يريد الرحيل عندما ينتهي عقده في تموز المقبل، أو إذا كان مستعدًا لتمديد بقائه معه لعام عاشر.وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "متأكد تمامًا من أن النادي لديه خيارات عندما يغادر بيب. عاجلاً أم آجلاً سيحدث ذلك، ولن يكون الأمر مفاجئًا".وأضاف: "إذا لم أكن مقتنعًا فهذا هو الأفضل للنادي. لن يتم تأجيل أي إجراء إذا شعرت أن الأمر يمثل مشكلة للنادي، سأتخذ القرار في أقرب وقت ممكن، لكن ليس لدي هذا الشعور الآن. لهذا السبب الأولوية هي وولفرهامبتون (المباراة المقبلة)".وتابع: "بالطبع إذا سألوني (من سيكون المدير المقبل)، فسأقدم رأيي، لكن هذه ليست وظيفتي.القرار يعود للنادي، أود أن أقول إن المدير الرياضي الجديد، في اللحظة التي لن أكون فيها هنا بعد الآن، عليه أن يختار".وعن رحيل بيجيرستين، علق جوارديولا: "أود أن أقول إن جزءا مني سيرحل.. صديق لي، إنه المهندس الذي بنى أحد أفضل الفرق على الإطلاق في برشلونة في ذلك الوقت والآن هنا".وأردف: "لقد علمت أنا وصديق لي بهذا القرار منذ فترة طويلة، لأسباب عائلية وشخصية. أعلم مدى امتنانه لهذه التجربة هنا. شخصيا، سأفتقده، ولكن بالطبع سأفتقده كثيرا للثقة والاعتمادية خصوصا في اللحظات السيئة، لأنه جعلني متوازناً بشكل لا يصدق في وظيفتي".وأكمل": "عندما أكون في حالة سيئة، أريد تدمير كل شيء وفي كل مرة كان يقول.. أراك غدا، توازنه ساعدني كثيرا خلال فترة وجودي في برشلونة وبالطبع هنا، لكن لدي رأي مفاده أن النادي قوي للغاية، ومنظم بشكل جيد بشكل لا يصدق ويجب أن يكون كذلك".