صدام ليفربول وتشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ويستضيف برشلونة منافسه إشبيلية في مواجهة مثيرة بالدوري الإسباني كما يلعب أتلتيكو مدريد ضد ليغانيس.وتشهد منافسات الدوري الإيطالي صداماً بين روما وضيفه إنتر ميلان بينما يحل نابولي ضيفاً على إمبولي.ويلعب نانت مع نيس في الدوري الفرنسي وسط توقعات بصدام بين محمد عبد المنعم مدافع نيس ومصطفى محمد مهاجم نانت بينما يلعب مونبلييه ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا.وتنطلق منافسات كأس السوبر المقامة بالإمارات بمواجهتي نصف النهائي بين بيراميدز والزمالك بجانب الأهلي وسيراميكا كليوباترا.ويخوض الترجي اختباراً مهماً بالدوري التونسي خارج ملعبه أمام الترجي الجرجيسي بينما يلتقي النجم الساحلي ضيفه الملعب التونسي.وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:الدوري الإنجليزي:وولفرهامبتون ومانشستر سيتي – 4:00 عصراً – bein sports 1ليفربول وتشيلسي – 6:30 مساءً – bein sports1الدوري الإسباني:أتلتيكو مدريد وليغانيس – 5:15 مساءً – bein sports3برشلونة وإشبيلية – 10:00 مساءً – bein sports 3الدوري الفرنسي:نانت ونيس – 6:00 مساءً – bein sports 2مونبلييه ومارسيليا – 9:45 مساءً – bein sports4الدوري الإيطالي:إمبولي ونابولي – 1:30 ظهراً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tvروما وإنتر ميلان – 9:45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tv