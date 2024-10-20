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صدام ليفربول وتشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

رياضة

2024-10-20 | 07:40
صدام ليفربول وتشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
357 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تشهد منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي قمة مرتقبة بين ليفربول وضيفه تشيلسي على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأحد كما يلعب مانشستر سيتي خارج دياره أمام وولفر هامبتون.

ويستضيف برشلونة منافسه إشبيلية في مواجهة مثيرة بالدوري الإسباني كما يلعب أتلتيكو مدريد ضد ليغانيس.

وتشهد منافسات الدوري الإيطالي صداماً بين روما وضيفه إنتر ميلان بينما يحل نابولي ضيفاً على إمبولي.

ويلعب نانت مع نيس في الدوري الفرنسي وسط توقعات بصدام مصري بين محمد عبد المنعم مدافع نيس ومصطفى محمد مهاجم نانت بينما يلعب مونبلييه ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات بمواجهتي نصف النهائي بين بيراميدز والزمالك بجانب الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويخوض الترجي اختباراً مهماً بالدوري التونسي خارج ملعبه أمام الترجي الجرجيسي بينما يلتقي النجم الساحلي ضيفه الملعب التونسي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

وولفرهامبتون ومانشستر سيتي – 4:00 عصراً – bein sports 1

ليفربول وتشيلسي – 6:30 مساءً – bein sports1

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد وليغانيس – 5:15 مساءً – bein sports3

برشلونة وإشبيلية – 10:00 مساءً – bein sports 3

الدوري الفرنسي:

نانت ونيس – 6:00 مساءً – bein sports 2

مونبلييه ومارسيليا – 9:45 مساءً – bein sports4

الدوري الإيطالي:

إمبولي ونابولي – 1:30 ظهراً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tv

روما وإنتر ميلان – 9:45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tv

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صدام ليفربول

تشيلسي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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