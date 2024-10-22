ضربة "موجعة" لمنتخب الأردن قبل مواجهة العراق

ومنذ بدء التصفيات الحاسمة والمؤهلة إلى 2026، طاردت الإصابات لاعبي منتخب الأردن، حيث كانت البداية بإصابة الثنائي التعمري ويزن النعيمات، ثم حسام أبو الذهب، جاءت الضربة الرابعة بإصابة نور الروابدة.وجاءت إصابة نور الروابدة بعد أن خضع للفحوص الطبيبة اللازمة إثر مشاركته بإحدى مباريات فريقه سيلانجور الماليزي، ليتبين بأنه تعرض لإصابة قوية تمثلت بالرباط الصليبي.وتعد الإصابة بالرباط الصليبي من الإصابات المزعجة للاعبين؛ حيث تغيِّب اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أشهر على أقل تقدير، مما يعني أن غياب الروابدة مع منتخب النشامى قد يمتد للعام المقبل، وبالتالي سيغيب عن العديد من المباريات الحاسمة والمؤثرة.ويعد نور من اللاعبين المميزين في منطقة خط الوسط، واعتمد عليه منتخب النشامى كثيراً في كأس آسيا التي أقيمت بداية العام في قطر ونال فيها النشامى وصافة البطولة لأول مرة في تاريخهم.وكان جمال سلامي مدرب قد أكد في تصريحات مؤخراً، أن أكثر ما يقلقه بما يخص منتخب النشامى هو جاهزية اللاعبين قبل خوض المباريات، وها هو يفتقد لاعباً جديداً.وكتب نور الروابدة عبر حسابه في إنستغرام: "بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبين إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، ولا نقول إلا ما يرضي الله، فالحمد لله على كل شيء".وتعد مواجهة منتخب المقبلة أمام مهمة جداً، لكن ما يخفف على النشامى أن ثلاثة لاعبين سيعودون على الأرجح وهم يزن النعيمات وموسى التعمري وحسام الذهب، فيما ستنحصر الغيابات بنور الروابدة.