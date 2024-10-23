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بعد موقعة "الأبطال".. ما غيابات ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المقبلة؟

رياضة

2024-10-23 | 03:09
بعد موقعة &quot;الأبطال&quot;.. ما غيابات ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المقبلة؟
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انتهى ريال مدريد من مباراته الأوروبية قبل الصدام المرتقب مع غريمه برشلونة يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني.

وخاض الفريق الملكي مباراة درامية في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، استطاع خلالها تحويل تأخره (0-2) أمام بروسيا دورتموند الألماني إلى فوز بنتيجة 5-2.

وسيبدأ الريال تحضيراته لمباراة الكلاسيكو القادمة في اليومين المقبلين، قبل استضافة برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وستقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت مواجهة دورتموند ضربة للفريق الملكي بعدما خرج البرازيلي رودريغو غوس مصابا، بعدما اشتكى من آلام في الساق اليمنى.

*ما هي غيابات ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو القادمة؟
لم يؤكد ريال مدريد بعد غياب رودريغو عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، لكن من المتوقع أن يتبين موقف اللاعب في اليومين المقبلين.

ويعاني الفريق الملكي من بعض الإصابات، على رأسها الظهير الإسباني داني كارفاخال، الذي انتهى موسمه بعد تعرضه لإصابة ثلاثية، بينها تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

هذا إلى جانب المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الغائب عن الملاعب منذ فترة طويلة بعد إصابته في الرباط الصليبي أيضا.

كما أنه من المتوقع امتداد غياب المغربي إبراهيم دياز للكلاسيكو، في ظل معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.
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موقعة "الأبطال"

ما غيابات ريال مدريد

مباراة الكلاسيكو المقبلة

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