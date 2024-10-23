منتخب العراق للناشئين يبدأ تصفيات آسيا بملاقاة تايوان اليوم

وأنهى المنتخب تدريباته أمس بخوض آخر وحدة تحضيريَّة تأهّباً للمباراة الافتتاحيَّة بتواجد جميع العناصر، والأمل يحدو لتقديم مباراة جيدة وتحقيق بداية مثاليَّة تليق بسمعة الكرة العراقيَّة.ولعب الليوث سلسلة من اللقاءات الوديَّة في مرحلة الإعداد حينما واجه منتخبات قطر وإيران وسوريا بغية الوقوف على جاهزيَّة اللاعبين فنياً وبدنياً لتصفيات القارة.واعتمد الملاك التدريبي بقيادة أحمد كاظم على تشكيلة تمَّ اختيارها بعناية بعد تجارب مكثفة ومباريات تجريبيَّة أسهمت في تعزيز الجانب التنافسي ورفع معدّل الانسجام بين اللاعبين، وتضمّ القائمة (25) لاعباً هم: عمار علي وحسين محمد وأسامة أحمد والند أنور لحراسة المرمى، إضافة إلى منجد عباس ومصطفى أحمد ومرتضى مخلص ومحمد وحيدر عقيل وعلي عمار وكرار كاظم وجاسم أحمد ومراد فؤاد وجعفر حسن وأحمد ياسر وحسين فاضل وحسين محمد وأمير فلاح وحسن أحمد وكاظم ضياء وعلي رضا ومحمد داود وجعفر الصادق رعد وزين العابدين جاسم وقسور علي.وفي سياق متصل أقيم أمس بالعاصمة التايوانيَّة المؤتمر التنسيقي الخاص بلقاء اليوم الذي يجمع منتخبنا بصاحب الضيافة، إذ سيرتدي ليوث الرافدين الطقم الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر، بينما سيلعب التايواني بالقميص الأزرق التقليدي.يذكر أنَّ التصفيات القاريَّة تقام بمشاركة (43) منتخباً تمَّ تقسيمها على (10) مجموعات، حيث يتأهل متصدر كلِّ فضلاً عن خمسة منتخبات تحتلّ المركز الثاني إلى نهائيات آسيا التي من المقرَّر أنْ تستضيفها السعوديَّة.