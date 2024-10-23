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منتخب العراق للناشئين يبدأ تصفيات آسيا بملاقاة تايوان اليوم

رياضة

2024-10-23 | 03:32
منتخب العراق للناشئين يبدأ تصفيات آسيا بملاقاة تايوان اليوم
1,730 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يبدأ منتخب العراق للناشئين، اليوم الأربعاء مشاركته في تصفيات آسيا لكرة القدم تحت (17) عاماً بملاقاة تايوان لحساب المجموعة الخامسة، التي تشهد أيضاً مواجهة أوزبكستان أمام فلسطين.

وأنهى المنتخب تدريباته أمس بخوض آخر وحدة تحضيريَّة تأهّباً للمباراة الافتتاحيَّة بتواجد جميع العناصر، والأمل يحدو الفريق لتقديم مباراة جيدة وتحقيق بداية مثاليَّة تليق بسمعة الكرة العراقيَّة.

ولعب الليوث سلسلة من اللقاءات الوديَّة في مرحلة الإعداد حينما واجه منتخبات قطر وإيران وسوريا بغية الوقوف على جاهزيَّة اللاعبين فنياً وبدنياً لتصفيات القارة.

واعتمد الملاك التدريبي بقيادة أحمد كاظم على تشكيلة تمَّ اختيارها بعناية بعد تجارب مكثفة ومباريات تجريبيَّة أسهمت في تعزيز الجانب التنافسي ورفع معدّل الانسجام بين اللاعبين، وتضمّ القائمة (25) لاعباً هم: عمار علي وحسين محمد وأسامة أحمد والند أنور لحراسة المرمى، إضافة إلى منجد عباس ومصطفى أحمد ومرتضى مخلص ومحمد دارا وحيدر عقيل وعلي عمار وكرار كاظم وجاسم أحمد ومراد فؤاد وجعفر حسن وأحمد ياسر وحسين فاضل وحسين محمد وأمير فلاح وحسن أحمد وكاظم ضياء وعلي رضا ومحمد داود وجعفر الصادق رعد وزين العابدين جاسم وقسور علي.

وفي سياق متصل أقيم أمس بالعاصمة التايوانيَّة المؤتمر التنسيقي الخاص بلقاء اليوم الذي يجمع منتخبنا بصاحب الضيافة، إذ سيرتدي ليوث الرافدين الطقم الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر، بينما سيلعب الفريق التايواني بالقميص الأزرق التقليدي.

يذكر أنَّ التصفيات القاريَّة تقام بمشاركة (43) منتخباً تمَّ تقسيمها على (10) مجموعات، حيث يتأهل متصدر كلِّ مجموعة فضلاً عن خمسة منتخبات تحتلّ المركز الثاني إلى نهائيات آسيا التي من المقرَّر أنْ تستضيفها السعوديَّة.


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منتخب العراق للناشئين

تصفيات آسيا

ملاقاة تايوان اليوم

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