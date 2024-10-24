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تصريحات منسوبة لنادال "تصفع" تركي آل الشيخ وتغضب السعوديين.. ماذا قال؟

رياضة

2024-10-24 | 04:30
تصريحات منسوبة لنادال &quot;تصفع&quot; تركي آل الشيخ وتغضب السعوديين.. ماذا قال؟
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

هاجم لاعب التنس الإسباني العالمي رافاييل نادال، السعودية في تصريح "مثير" تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية بناءً على دعوة من رئيس هيئة الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ.

عن رأيه في أوضاع السعودية الاجتماعية قائلاً: "ما زالوا متأخرين مقارنة بالغرب". وأشار نادال إلى أن المنظور الذي يراه الغرب مختلف تمامًا عما يعيشه الشعب السعودي، معتبرًا أن المجتمع السعودي غير مستعد بعد للتغيير الجذري الذي يشهده الغرب.

كما اعترف نادال بأن زيارته للسعودية جزء من أحداث سياحية لم تكن موجودة من قبل، وقال إن البعض قد يصف ذلك بـ"غسيل الرياضة"، لكنه أكد أنه لا يخدع نفسه في هذا الشأن. وأوضح أنه يحظى بالأجر مقابل حضوره هناك، وهو ما اعتبره جزءًا من هذه الديناميكية.

وفي تصريحاته الختامية، لفت نادال إلى إمكانية تغير الأوضاع في السعودية، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الأمور على حالها خلال السنوات العشر القادمة أو دخلت البلاد في حالة إغلاق، فسيشعر بأنه تعرض لمعلومات خاطئة حول التطورات التي كانت تتوقعها السعودية.

وتداول بعض مستخدمي "ْX" في السعودية على مدار الأيام القليلة الماضية التصريحات التي أدلى بها نادال خلال حوار أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية بعد مشاركته بالبطولة في الرياض، إذ أغضبت تصريحاته قطاعا من الجماهير في حين رأى البعض الآخر أن التصريحات أُسيء فهمها.

كما ان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، كشف عن رسالة قال إنه تلقاها من نجم التنس، الإسباني رافائيل نادال، بعد تداول تصريحات منسوبة له أغضبت عددا من السعوديين مؤخرا.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه عبر منصة "X": "هذا نص رسالة بعثها لي نادال من يومين.. لا تصدقوا الشائعات المغرضة.. هناك حمله شعواء معروف من وراءها لكل نجم يأتي للمملكة أو محب للمملكة... وللاصطياد في الماء العكر ... هناك من لا يعجبهم التقدم الكبير في بلدنا الغالي من الرؤية المباركة لقائدنا الملهم.. البطولة نجحت نجاح أغاض الكثير وتعب الكثير.. لا تنساقوا وراء الإشاعات ولو كان أحد من الذين أتوا في كل المجالات غير محب لنا لكنت أول المتصدين له".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "رافا نادال لديه مشروع طموح وكبير للتنس في بلدنا وسيحققه ان شاء الله ... ونوفاك جالسين نتفاوض معه ايضا في مشروع كبير... استمتعوا ببلدكم وفيه مفاجآت كبيره في الطريق في كذا مجال.. متعودين عليهم كل موسم للرياض ينبحون وقافلتنا تسير..".

وفي نهاية المنشور قال آل الشيخ إن هذه الرسالة من رافا، وهي مكتوبة باللغة الإنجليزية، وجاء فيها: "مرحباً بمعاليك!
أنا رافائيل نادال!
آمل أن تكون بخير!
أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل شيء في الأسبوع الماضي!
لقد كان اللعب في موسم الرياض رائعاً، شكراً على كل الهدايا وكرم الضيافة في منزلك!
شكراً جزيلاً لك نيابة عن عائلتي أيضاً!
آمل أن أراك قريباً جدا!
رافائيل".

وشارك رافائيل نادال، بعد أيام قليلة من اعتزاله التنس، في بطولة "Six Kings Slam exhibition" التي أُقيمت في الرياض هذا الشهر وخسر فيها امام مواطنه كارلوس ألكاراز وغريمه، نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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نادال

تركي ال الشيخ

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