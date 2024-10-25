"كلاسيكو الأرض".. تشكيلتي ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

نيوز – رياضة

يشهد "سنتياغو برنابيو" غدا السبت قمة كروية تجمع قطبي الدوري الإسباني وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني .

ويدخل طرفا في منافسة الصراع على صدارة جدول ترتيب الليغا، إذ يتصدر برشلونة المنافسة حاليا بـ 27 نقطة، يليه بـ 24 نقطة، وكلاهما عائد من الفوز في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز على بروسيا دورتموند 5-2، وبرشلونة على بايرن ميونخ 4-1.

وبات على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يحتاج إلى فوز أو تعادل لمعادلة أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإسباني.

ويغيب عن البرازيلي رودريغو مهاجم بسبب الإصابة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي أمام بوروسيا دورتموند في لقاء الجولة الثالثة من دوري الأبطال، وذلك حسبما أعلن النادي في بيان رسمي، فيما لم يتأكد مشاركة تيبو كورتوا بعد إصابته خلال المباراة نفسها.

ويتطلع برشلونة لعودة الانتصارات الغائبة أمام في المباريات الرسمية منذ 20 مارس 2023، والتي فاز فيها 2-1 في الأسبوع 26 من الدوري الإسباني.

إذ خاضا 4 مواجهات رسمية فاز فيها جميعا، وكانت على الترتيب في كل من كأس ملك اسبانيا 4-0، والدوري الإسباني 2-1، وكأس السوبر الإسباني 4-1، ثم الدوري الإسباني 3-2.

موعد مباراة وبرشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة:

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو والسعودية.

وتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وستبث مباراة وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل المتوقع أمام برشلونة:

الخطة 4-4-2

حراسة المرمى أندريه لونين

خط الدفاع فيرلان ميندي - أنطونيو روديغر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينغهام

خط الهجوم فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام :

الخطة 4-3-2-1

حراسة المرمى إنياكي بينيا

خط الدفاع أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييغو مارتينيز - غول كوندي

خط الوسط فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - بيدري

خط الهجوم رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.