انضمام عضو جديد لقائمة الاصابات.. نصف برشلونة غائب عن الكلاسيكو

وتأتي المباراة بعد صدامين من العيار الثقيل لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا، إذ تغلب على بروسيا دورتموند 5-2، فيما فاز البارسا على بايرن ميونخ 4-1.ورغم المعنويات المرتفعة للاعبي البارسا، إلا أن سيضطر للسفر إلى بدون بعض لاعبيه البارزين.ويواصل المدافع الإسباني إريك غارسيا التعافي من المشكلات التي يعاني منها في العضلة المقربة بالساق اليمنى، إذ لم يتدرب اليوم بنفس وتيرة زملائه في الكتالوني.وبذلك، بات من المتوقع أن يغيب غارسيا عن مباراة الكلاسيكو التي ستقام على سانتياغو برنابيو معقل .وكان اللاعب الإسباني قد شعر بمتاعب أثناء عملية الإحماء لمباراة البارسا أمام إشبيلية بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، ولم يستطع المشاركة في ذلك اللقاء.كما أنه لم ينضم إلى قائمة لمواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي.لن يكون غارسيا اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن كلاسيكو الأرض، بل ينضم لزمرة من النجوم الذين لن يتمكنوا من اللحاق بالمباراة.وهناك 5 آخرين تأكد غيابهم عن موقعة مدريد، على رأسهم الحارس الألماني تير شتيغن، الذي انتهى موسمه بعد إصابته في الرباط الصليبي.هذا إلى جانب مارك برنال وأندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو وفيران توريس.