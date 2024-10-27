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بعد الخسارة بـ4 أهداف.. فرصة لعودة "رجل الإنقاذ" إلى ريال مدريد

رياضة

2024-10-27 | 13:34
بعد الخسارة بـ4 أهداف.. فرصة لعودة &quot;رجل الإنقاذ&quot; إلى ريال مدريد
5,572 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
كشفت الصحفية الإسبانية، أرانتشا رودريغيز، عن فرص عودة زين الدين زيدان، إلى مقعد المدير الفني لنادي ريال مدريد، بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق الملكي أمام برشلونة في الليغا.

وألحق برشلونة الهزيمة الأولى بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال 13 شهرا بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة 4-0 في مواجهة الكلاسيكو ضمن الجولة الـ 11 من البطولة.
 
وسلطت "أرانتشا رودريغيز" الضوء على عودة اسم زيدان للظهور بعد خسارة الكلاسيكو، واحتمالية إقالة أنشيلوتي.
 
زيدان، رمز النادي وبطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد، كان دائمًا خيارًا ومتاحًا في حالات الأزمات، حيث وصف دومًا بأنه "رجل الإنقاذ".
 
وستكون عودته خطوة جريئة، نظرًا لأن علاقته بالنادي عميقة ونجاحه السابق يمنحه الأولوية حال رحيل أنشيلوتي، إلا أن تلك الفرص تبدو ضعيفة حاليًا.
 
وقالت رودريغيز لصحيفة "كوبيه" الإسبانية: "على الرغم من أن زيدان وافق في كل مرة يُطلب منه ذلك، إلا أن هناك عوامل قد تجعل عودته صعبة".
 
وأضافت أرانتشا رودريغيز أن رغبة زيدان الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، هي تدريب المنتخب الفرنسي، وهو مشروع يمكن أن يؤتي ثماره بعد كأس العالم 2026.
 
وأشارت إلى أن زيدان يركز الآن على "مستقبل مختلف"، وهو ما يجعل عودته إلى مقاعد البدلاء في مدريد أقل احتمالا على المدى القصير.
 
وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها أنشيلوتي بعد الهزيمة الأخيرة، فإن القلق داخل النادي ليس حادًا كما قد يبدو للجماهير.
 
وكان اللاعبون وأنشيلوتي نفسه قلقين بشأن الأداء في المباريات السابقة، مثل المباراة ضد ليل، أكثر من اهتمامهم بالنتيجة في الكلاسيكو.
 
وعلى الرغم من مطالبة الجماهير بالتغيير، إلا أن النادي قد يختار الحفاظ على استقرار الجهاز الفني، على الأقل في الوقت الحالي.

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