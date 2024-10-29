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5 رسائل من غوارديولا عن الكرة الذهبية.. ماذا عن فينيسيوس

رياضة

2024-10-29 | 10:34
5 رسائل من غوارديولا عن الكرة الذهبية.. ماذا عن فينيسيوس
692 مشاهدة

كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، رد فعله على اختيار لاعبه ومواطنه رودري للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وفاز رودري بالكرة الذهبية بعدما تفوق في منافسة شرسة مع عدد من زملائه في مانشستر سيتي ونجوم ريال مدريد الإسباني، بمن فيهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي الذي كان المرشح الأقوى.

وتعليقا على فوز رودري بالبالون دور مساء الإثنين، قال بيب غوارديولا في مؤتمر صحفي في اليوم التالي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ أولاً بالطبع، أهنئه وجميع أفراد عائلته وأصدقائه الأعزاء".

وأضاف: "إنه خبر مذهل بالنسبة له وبالطبع لنا جميعًا في مانشستر سيتي وجماهيرنا.. نحن فخورون به للغاية، لم نكن لنتخيل أبدًا قبل سنوات أن لاعبًا واحدًا حصل على هذه الجائزة المرموقة.. نحن سعداء جدا بأن نكون جزءًا منها، وأن نشاركها معه".

وأكمل غوارديولا: "نأمل أن يمنحه هذا الطاقة للتعافي بشكل جيد للموسم المقبل ليكون معنا مرة أخرى".
وواصل مازحا: "بدوني، لم يكن ليفوز بها.. نعم، بالتأكيد".

وتابع: "بالنسبة لنا، في الموسم الماضي على سبيل المثال عندما فاز إيرلينغ هالاند بالثلاثية وسجل أكثر من 50 هدفًا، قلت له: فقط كونك في جائزة الكرة الذهبية، يجب أن تكون سعيدًا للغاية".

وأكمل: "أعتقد أن رودري ذهب إلى هناك وكنت أقول طوال الوقت، إذا كنت في المركزين الأولين أو الثالث أو الرابع، فهذا استثنائي.. هذا يعني أنك قدمت عامًا لا يصدق ويجب أن تكون راضيًا جدا".

وعن عدم تتويج فينيسيوس بالجائزة، رد غوارديولا: " ربما، إنها ليست مجموعة النخبة، بل الصحفيون هم مَن يصوتون ويقررون ما يجب عليهم فعله.. إنهم في جميع أنحاء العالم ولديهم آراء مختلفة، وليس مجرد صوت دولة واحدة".

وأكد: "لو كان فينيسيوس حقق جائزة الكرة الذهبية، فستكون مستحقة مثل الموسم الماضي مع إيرلينج هالاند، لكن هالاند لم يفز بها وكان هناك حاضرا، وكان سعيدًا، وهنأ ليونيل ميسي بعد فوزه".

وعلَّق غوارديولا على مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية قائلا: "لا يوجد شيء لأقوله، إنهم يريدون الذهاب، لا بأس، لكنهم لم يفعلوا، لا بأس أيضًا، يريدون التهنئة، لا بأس، لم يفعلوا لا بأس.. بالتأكيد كمانشستر سيتي لسنا هنا للحكم على ما تقرره الأندية الأخرى وما يجب عليها فعله".

واستطرد: "كريستيانو رونالدو كان وحشًا، ووالد الوحش هو ليونيل ميسي.. كلاهما قام بأشياء لا تصدق في الـ20 عاما الماضية، ربما في ذلك الوقت كان تشافي وإنييستا يستحقان الكرة الذهبية أيضًا".

وأنهى مدرب برشلونة الإسباني السابق قائلا: "رأينا كرة القدم الإسبانية في العقد الماضي حققت أشياء لا تصدق، وفازت بكأس العالم، وبطولة أوروبا، لكنها لم تتمكن أبدًا من الفوز بجائزة الكرة الذهبية".
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