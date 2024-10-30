ابرزهم ماردونا.. 30 اكتوبر يوم ولادة اساطير كرة القدم

ويشتهر يوم 30 أكتوبر بأنه اليوم الذي ولد فيه الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، أحد أهم اللاعبين في تاريخ اللعبة، قبل 64 عاماً من الآن في عام 1960.واختير مارادونا مناصفة مع الراحل الآخر، البرازيلي بيليه، كأفضل لاعبين في القرن العشرين، والمولود هو الآخر في شهر أكتوبر (يوم 23).وتوج مارادونا بكأس العالم 1986 مع المنتخب الأرجنتيني وحقق الدوري الإيطالي مرتين مع نابولي وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989 بالإضافة لكأس إيطاليا والسوبر المحلي في أزهى فترات السماوي عبر تاريخه.ولعب مارادونا على مدار عامين في برشلونة الإسباني بين 1982 و1984وخلال تلك الفترة توج بـ3 ألقاب هي الكأس وكأس الدوري والسوبر.الخطيببقي الخطيب اللاعب الأبرز في تاريخ الأهلي المصري، وهو يشغل الآن منصب رئيس النادي ويقوده لنجاحات هائلة محلياً وأفريقيا ودولياً.وولد الخطيب، أسطورة الأهلي كلاعب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في 30 أكتوبر 1954، وبات أول يحقق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا سنة 1983.وتوج الخطيب بكأس أمم أفريقيا 1986 مع منتخب مصر وحقق لقبين لدوري أبطال أفريقيا و3 لأبطال الكؤوس في حقبة الثمانينيات الذهبية للمارد الأحمر، إلى جانب 5 ألقاب للكأس المحلية و10 دوريات محلية.ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للخطيب في عام 2004 جائزة أسطورة القارة.عدنان الطليانيولد عدنان الطلياني، أسطورة منتخب الإمارات وفريق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، يوم 30 أكتوبر 1964، حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الستين.واختير عدنان الطلياني كلاعب القرن العشرين في الإمارات بفضل إنجازاته في ملاعب بلاده، وأبرزها قيادة الأبيض لنهائي كأس آسيا 1996.ويبقى الإنجاز الأهم في تاريخ الطلياني هو تسجيله هدف الإمارات ضد كوريا الجنوبية في التعادل 1-1 بالجولة الأخيرة من المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 1990، مما قادأسهم في وصول الأبيض للمشاركة التاريخية في الحدث العالمي في مواجهة لعبت قبل يومين من عيد ميلاده، 28 أكتوبر 1989.وفاز الطلياني مع فريق بالدوري في 1993 و1998 وكأس الرئيس والسوبر الإماراتي في 1993، بالإضافة للتأهل لنهائي كأس الكؤوس الآسيوية 1995.وحقق الطلياني جائزة أفضل لاعب عربي في 1989 وهداف الدوري الإماراتي في 1985 و1987، وأفضل لاعب في 1993.وتوج الطلياني بجائزة أفضل لاعب في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس في 1995 ورشح لجائزة أفضل لاعبي القارة في 1990 حيث حل ثالثاً.أبطال آخرونمن بين النجوم الآخرين الذين ولدوا في 30 أكتوبر، الثنائي الألماني فريدي بوبيتش (1971) وستيفان كونتز (1962) المتوجان في 1996 بكأس أمم أوروبا مع منتخب الماكينات.ويعتبر بوبيتش من أهم مهاجمي الكرة الألمانية في التسعينيات حيث حقق لقب هداف الدوري المحلي "بوندسليغا" في 1996 حين كان لاعباً في شتوتغارت.أما كونتز مهاجم كايزر سلاوترن وأرمينيا بيلفيلد الألمانيين السابق، فأشهر ما حققه في مسيرته تسجيل هدف تعادل ألمانيا 1-1 مع إنجلترا صاحبة الأرض في نصف نهائي يورو 1996.آخر الأسماء البارزة التي ولدت في 30 أكتوبر هو محمد ناجي "جدو"، هداف الأهلي ومنتخب مصر، السابق الذي قاد الفراعنة لكأس أمم أفريقيا 2010.وقاد جدو الفراعنة لآخر لقب كأس أمم في تاريخهم، عبر تسجيل 5 أهداف توج بها هدافاً للبطولة، منها هدف الفوز باللقب ضد غانا في النهائي قبل 5 دقائق من نهاية المواجهة.