كاساس يسابق الزمن للاستعداد لمواجهة الأردن.. هل استقر على قائمته؟

وسيواجه ضيفه الأردني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات في البصرة الدولي في الـ14 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليستعد بعدها لمواجهة عمان بالجولة السادسة في مسقط في الـ19 من الشهر ذاته.ومدرب المنتخب خيسوس كاساس منشغل للغاية في الفترة الحالية بكيفية التحضير والاستعداد لمواجهة الأردن المقبلة في التصفيات، خصوصًا أن المواجهة ستكون حاسمة إلى حد ما في رسم ملامح المتأهلين إلى المونديال من المجموعة الثانية ومن المتوقع أن تشهد ندية كبيرة.ويتابع كاساس جميع المباريات في دوري نجوم العراق، للاطلاع على مستويات لاعبيه وأيضًا اللاعبين المرشحين للانضمام إلى قائمته؛ لكن بصورة عامة فإن الوضع العام لم يعجبه على الإطلاق، كون أغلب اللاعبين يعانون من انخفاض في اللياقة وتراجع في المستوى.وأقنع وضع اللاعبين المحترفين كاساس نوعًا ما، رغم عدم مشاركة زيدان إقبال وعلي الحمادي مع فريقيهما؛ لكنه يتواصل باستمرار لمعرفة وضعهم في التدريبات والمدرب الإسباني أبدى سعادته مؤخرًا بالمشاركة الفاعلة للاعب دانيلو السعد، بعدما أسهم بهدف لفريقه هيرنيفين أمام آيسلمير فوجيلس في كأس هولندا.لكن نظرًا لما شاهده كاساس في الفترة الحالية، فإن المدرب وجد مقيدًا بعدد من الأسماء، وكذلك عدم قدرته على إضافة أسماء جديدة؛ نظرًا لعدم القناعة الفنية، إذ من المقرر أن يعتمد المدرب على أغلب الأسماء في قائمة مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية مع إضافة الثلاثي علي الحمادي وزيدان إقبال ودانيلو السعد مع خروج بعض الأسماء مثل سعد ناطق ولؤي العاني وعلي فائز، بحسب winwin.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد سمى طاقمًا تحكيميًا من السعودية لقيادة مباراة والأردن، يتألف من محمد الهويش حكمًا للساحة، يساعده خلف الشمري مساعدًا أولًا، وياسر السلطان مساعدًا ثانيًا، وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، وخالد الطريس حكم VAR ويعاونه السلطان الحربي حكم VAR ثانيًا.