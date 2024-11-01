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مفاجآت كثيرة.. قراءة في قائمة العراق لمباراتي الأردن وعمان

رياضة

2024-11-01 | 04:08
مفاجآت كثيرة.. قراءة في قائمة العراق لمباراتي الأردن وعمان
1,995 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن قائمة العراق لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث شهدت القائمة مفاجأة باستدعاء لاعب للمرة الأولى في حقبة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

وسيواجه الفريق العراقي ضيفه الأردني ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات في ملعب البصرة الدولي في الـ14 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم سيواجه بعدها منتخب عُمان في الجولة السادسة في مسقط في الـ19 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة التي اختارها مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، (26) لاعبًا هم كل من: "جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، زيدان إقبال، أمير العماري، أمجد عطوان، محمد الطائي، إبراهيم بايش، يوسف أمين، منتظر ماجد، دانيلو السعد، أحمد ياسين، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين، علي جاسم".

وبحسب بيان الاتحاد العراقي، فإن كاساس أوضح قائلاً: "تحضيرات المنتخب العراقي ستبدأ من خلال تجمع لاعبي الدوري العراقي في الثامن من الشهر المقبل في البصرة، ومن بعدها يلتحق اللاعبون المحترفون تباعاً حسب التزاماتهم مع أنديتهم وانتهائهم منها وصولاً إلى أيام التوقف الدوليّ للانخراط إلى جانب زملائهم في البصرة".

سعد عبد الأمير يدخل في قائمة العراق
وشهدت قائمة المنتخب العراقي، حضور لاعب القوة الجوية سعد عبد الأمير (32 عاماً) لأول مرة مع أسود الرافدين في عهد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ لم يقم المدرب باستدعائه في أي مواجهة سابقة تحت قيادته سواء كانت رسمية أو ودية.

ويمتلك سعد عبد الأمير، 84 مباراة دولية مع المنتخب العراقي الأول، إذ دخل قائمة أسود الرافدين آخر مرة في مباراة العراق والإمارات بنصف نهائي كأس الخليج "خليجي 23" عام 2018، حيث ظل على الدكة ولم يشارك في المباراة.

كما شهدت قائمة العراق عودة أبرز الأسماء التي يعتمد عليها كاساس في التصفيات مثل المحترف في صفوف هيرنيفين الهولندي دانيلو السعد وكذلك محترف إبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي ومحترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، حيث غابوا جميعاً في مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة، وشهدت قائمة العراق أيضًا عودة لاعب هاماربي السويدي منتظر ماجد، رغم الجدل الذي أثير حول غيابه عن المباراتين.

كما شهدت القائمة استبعاد صفاء هادي ولؤي العاني وسعد ناطق وامين الحموي وشليمون الذين كانوا متواجدين في القائمة السابقة.

ويتساوى المنتخب العراقي مع نظيره الأردني بعدد النقاط، حيث يمتلك المنتخبان 7 نقاط، لكن منتخب النشامى يتفوق على أسود الرافدين بفارق الأهداف، فيما يبتعد المنتخبان عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 3 نقاط.
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قائمة العراق لمباراتي الأردن وعمان

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