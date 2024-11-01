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الجماهير الأردنية تتداول قائمة المنتخب العراقي.. ما السبب؟

رياضة

2024-11-01 | 04:33
الجماهير الأردنية تتداول قائمة المنتخب العراقي.. ما السبب؟
7,095 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تداولت جماهير كرة القدم الأردنية مساء الخميس، قائمة منتخب العراق التي أعلن عنها مديره الفني الإسباني خيسوس كاساس، وقامت بتحليلها والوقوف على أسماء اللاعبين المنضمين حديثًا، والمستبعدين، وذلك مع بدء العد التنازلي لموعد مواجهة النشامى وأسود الرافدين.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الأردني في مدينة البصرة يوم 14 فبراير/ تشرين الثاني المقبل، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة ومهمة للغاية.

واستبعد مدرب منتخب العراق كاساس، خمسة لاعبين من القائمة وهم صفاء هادي وسعد ناطق ولؤي العاني وأمين الحموي إلى جانب شليمون.

وتعد مواجهة المنتخبين مهمة في حسابات التأهل، حيث يمتلكان ذات الرصيد بـ7 نقاط لكل منهما، خلف المنتخب الكوري الجنوبي الذي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وتترقب جماهير الكرة الأردنية هذه المواجهة بفارغ الصبر، فالفوز فيها سيعزز من فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر لكأس العالم، والخسارة قد تحد من الآمال، وإن كان هناك لقاء آخر سيجمعهما في عمّان.

ترقب لقائمة الأردن لمباراتي العراق والكويت
ولم يعلن جمال سلامي مدرب منتخب الأردن قائمة النشامى حيث ينتظر أن تنتهي الجولة التاسعة من الدوري المحلي بحيث يقف على جاهزية اللاعبين قبل عملية الاختيار مع الإشارة إلى أن القائمة غالبًا لن تشهد تعديلات جوهرية.

ومن المرجح أن يعلن سلامي قائمة منتخب الأردن مساء السبت أو الأحد المقبلين على أبعد تقدير، حيث ستبدأ التدريبات من خلال مشاركة اللاعبين المحليين ويتم انتظار وصول اللاعبين المحترفين في الخارج.

ودائمًا ما تحفل مواجهات المنتخبين الشقيقين بالإثارة والندية، حيث كان آخر لقاء جمع بينهما في كأس آسيا بداية العام الحالي، حيث تقدم النشامى بهدف ورد العراق بهدفين، قبل أن يعود النشامى ويحسموا اللقاء بنتيجة 3-2.

الروابدة في المستشفى
من جهة ثانية، أجرى نجم منتخب الأردن نور الروابدة اليوم الخميس عملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أسبوعين خلال مشاركته في إحدى مباريات فريقه سيلانجور الماليزي، حيث سيحتاج لتسعة شهور قبل العودة إلى الملاعب مما يعني غيابه عن مباريات منتخب النشامى في الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم.

وخضع الروابدة لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات بماليزيا حيث يلقى الرعاية والاهتمام من ناديه سيلانجور الذي يجد فيه اللاعب الموهوب والمتمكن والذي حقق إضافة مهمة مع الفريق في الموسمين الماضي والحالي.

النعيمات في قمة الجاهزية
من جهة ثانية، شارك نجم منتخب النشامى يزن النعيمات مساء الخميس في مباراة فريقه العربي أساسيًا، أمام الغرافة ضمن دوري نجوم أريد، والتي خسرها بنتيجة 1-3.

وقدم يزن النعيمات مستوى مميزًا في المباراة وكان قريبًا من تسجيل هدف السبق لولا أن الكرة طالت عليه عندما كان بوضعية انفراد تام مع حارس مرمى الغرافة.

واطمأنت جماهير كرة القدم الأردنية من خلال رصد هذه المباراة على جاهزية النعيمات، وخاصة بعد أن تردد في الساعات الماضية شائعات أكدت أنه لن يشارك في المباراة لتعرضه لإصابة في يده.
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الجماهير الأردنية تتداول

قائمة المنتخب العراقي

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