أسباب تراجع نتائج الأندية العراقية في المسابقات الخارجية

ولم تحقق الأندية العراقية نتائج إيجابية مؤخراً، حيث خسر الشرطة
أمام الأهلي السعودي بنتيجة 5-1 بدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما خسر القوة الجوية
أمام الخالدية بنتيجة 4-1 في دوري أبطال آسيا 2، بينما تعادل دهوك مع ظفار العماني بهدف لمثله في بطولة
الأندية الخليجية.
وقال سالم، "إن فريق القوة الجوية
لعب أمام فريق يفوقه بكل شيء ولذلك ظهر لاعبو الخالدية بأفضل حال وفي مقدمتهم ضرغام إسماعيل والذي صنع وسجل ودافع وهاجم من خلال منظومة عمل واضحة تدريبياً تفوق فيها البحريني علي عاشور على القطري وسام
رزق بكل شيء".
وأضاف: "ما حصل مع القوة الجوية
في مباراتيه أمام الخالدية عكس الفارق والنضج التدريبي بين الأفراد، أعتقد أن القوة الجوية
والشرطة ودهوك لديهم فرصة كبيرة للتطور والتحسن وتصحيح الأخطاء، ولكن فقط عندما يتم التأشير على الخطأ، يجب عدم الوقوف عند حدوده بل العمل على إصلاحه، الجميع بات يعلم أين المشكلة ولكنه ينقل الحقيقة إلى الظلام".
الأخطاء الإدارية وراء مشاكل الأندية العراقية خارجياً
وتابع: "في الدوري العراقي
من الخطأ بما كان أن نظلم مدربين فرق الحدود وديالى ونفط البصرة، والذين سيتغيرون جميعاً بعد الانطلاقة السيئة، ولا نتحدث عن الأندية العراقية الأخرى الشرطة
والجوية والزوراء والطلبة وما يقدموه إلى الآن، من شاهد مباراة الأمس بين الزوراء والطلبة، سيرى بأن جهد اللاعبين ينصب على الجري والاحتكاكات المتكررة والتمريرات الخاطئة".
وأكمل: "فريقا الزوراء والطلبة لا يوجد في أدائهما شيء اسمه خفض ورفع إيقاع اللعب، الكل يجري وبسرعة، ولكن من غير عمل وفكرة جماعية أو حتى ثنائيات، علينا الإيمان بأن لاعبي العراق
الحاليين لازالوا يتفوقون على أقرانهم في تلك الدول الشقيقة، ولا يجب قلب تلك المعادلة والحقيقة لمجرد أن هناك خللاً إدارياً وفنياً واضحاً يتسبب في انخفاض مستويات الأندية العراقية خارجياً".
وأتم حديثه بالقول: "الدوري الأردني والعماني ليسا أفضل حال من مستوى الدوري العراقي
ولكن الحقيقة أن إمكانيات التطور من دعم مالي وجماهيري وإعلامي في العراق
أكبر من تلك الدول بكثير، ولكن الأمور تمضي بشكل سيئ مع الأندية العراقية وهذا بحاجة إلى تصحيح"، بحسب winwin.
ويمتلك العراق
مقعداً واحداً في دوري أبطال آسيا للنخبة ومقعداً أيضاً في دوري أبطال آسيا 2، كما يمثل العراق
فريق واحد في بطولة
الأندية الخليجية.