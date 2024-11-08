أسباب تراجع نتائج الأندية العراقية في المسابقات الخارجية

ولم تحقق الأندية العراقية نتائج إيجابية مؤخراً، حيث خسر أمام الأهلي السعودي بنتيجة 5-1 بدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما خسر القوة أمام الخالدية بنتيجة 4-1 في دوري أبطال آسيا 2، بينما تعادل دهوك مع ظفار العماني بهدف لمثله في الأندية الخليجية.وقال سالم، "إن فريق القوة لعب أمام فريق يفوقه بكل شيء ولذلك ظهر لاعبو الخالدية بأفضل حال وفي مقدمتهم ضرغام إسماعيل والذي صنع وسجل ودافع وهاجم من خلال منظومة عمل واضحة تدريبياً تفوق فيها البحريني علي عاشور على القطري رزق بكل شيء".وأضاف: "ما حصل مع القوة في مباراتيه أمام الخالدية عكس الفارق والنضج التدريبي بين الأفراد، أعتقد أن القوة والشرطة ودهوك لديهم فرصة كبيرة للتطور والتحسن وتصحيح الأخطاء، ولكن فقط عندما يتم التأشير على الخطأ، يجب عدم الوقوف عند حدوده بل العمل على إصلاحه، الجميع بات يعلم أين المشكلة ولكنه ينقل الحقيقة إلى الظلام".وتابع: "في الدوري من الخطأ بما كان أن نظلم مدربين فرق الحدود وديالى ونفط البصرة، والذين سيتغيرون جميعاً بعد الانطلاقة السيئة، ولا نتحدث عن الأندية العراقية الأخرى والجوية والزوراء والطلبة وما يقدموه إلى الآن، من شاهد مباراة الأمس بين الزوراء والطلبة، سيرى بأن جهد اللاعبين ينصب على الجري والاحتكاكات المتكررة والتمريرات الخاطئة".وأكمل: "فريقا الزوراء والطلبة لا يوجد في أدائهما شيء اسمه خفض ورفع إيقاع اللعب، الكل يجري وبسرعة، ولكن من غير عمل وفكرة جماعية أو حتى ثنائيات، علينا الإيمان بأن لاعبي الحاليين لازالوا يتفوقون على أقرانهم في تلك الدول الشقيقة، ولا يجب قلب تلك المعادلة والحقيقة لمجرد أن هناك خللاً إدارياً وفنياً واضحاً يتسبب في انخفاض مستويات الأندية العراقية خارجياً".