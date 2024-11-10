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خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة

رياضة

2024-11-10 | 03:59
خطوات &quot;مثيرة&quot; من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة
7,979 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

رغم أنه بدأ تدريباته منذ ثلاثة أيام، ما زال منتخب الأردن بعيدًا عن عيون وسائل الإعلام والجماهير، إذ يتخذ من "السرية" سلاحًا له قبل أن يحل ضيفًا على شقيقه العراقي الخميس المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم تُدْعَ وسائل الإعلام الأردنية حتى اليوم لرصد تدريبات منتخب النشامى، وقد يتلقون دعوتهم قبل التوجه إلى العراق بيوم أو يومين، وبما يساعد منتخب الأردن في المحافظة على سرية تدريباته واستعداداته التي تتضمن تطبيق جمل تكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، كما تعطي التدريبات مؤشرات حول الأسماء التي يركز عليها المدرب جمال سلامي لتكون ضمن التشكيلة الرئيسة التي ستخوض المواجهة الجماهيرية المرتقبة.

ومن أهداف هذه السرية كذلك رفع مؤشر التركيز لدى اللاعبين خلال المعسكر الداخلي الذي بدأ الأربعاء الماضي، وبما يضمن إبعادهم عن أي شيء من الممكن أن يؤدي إلى تشتيت أذهانهم قبل لقاء العراق.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه الأردن والعراق ولكل منهما 7 نقاط، ثم الكويت وعُمان ولكل منهما 3 نقاط، وأخيرًا منتخب فلسطين برصيد نقطتين.

النعيمات يلتحق بتدريبات منتخب الأردن
وصل إلى الأردن أمس السبت، المهاجم يزن النعيمات محترف العربي القطري حيث ينتظر أن ينخرط بتدريبات منتخب النشامى اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وكان النعيمات خارج القائمة الأخيرة لفريق العربي في دوري أبطال الخليج للأندية بعد أن أجرى مؤخرًا عملية بسيطة في يده بعد شعوره ببعض الآلام، إلا أنه على الأرجح سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة العراق ومن ثم الكويت في الجولتين الخامسة والسادسة.

ويعد النعيمات أحد أبرز نجوم منتخب النشامى الذين يعول عليهم كثيرًا في مباراة العراق، وهو صاحب هدف السبق في المباراة التي جمعت الطرفين في دور الستة عشر من كأس آسيا التي أقيمت في قطر بداية العام الحالي.
 
طائرة خاصة تقل النشامى إلى البصرة
وفي ذات السياق، سيؤمّن الاتحاد الأردني لكرة القدم طائرة خاصة ستقل منتخب الأردن مباشرةً من عمان إلى مدينة البصرة قبل موعد المباراة بيوم واحد حيث سيتوجه الوفد إلى هناك الأربعاء المقبل.

وكان الاتحاد الأردني قد سبق له أن أمّن طائرة خاصةً نقلت النشامى من الأردن إلى ماليزيا، حيث واجه منتخب فلسطين هناك ضمن الجولة الثانية.

ورغم التكلفة المالية العالية، يهدف الاتحاد الأردني من وراء تأمين الطائرة الخاصة إلى توفير كافة مستلزمات النجاح أمام منتخب النشامى، وضمان إبعاد اللاعبين عن حالات الإرهاق ومشقة السفر والانتظار عبر الطيران العادي.
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خطوات "مثيرة"

المنتخب الأردني

مواجهة العراق في البصرة

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