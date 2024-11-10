خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة

ولم تُدْعَ وسائل الإعلام الأردنية حتى اليوم لرصد تدريبات منتخب النشامى، وقد يتلقون دعوتهم قبل التوجه إلى بيوم أو يومين، وبما يساعد منتخب الأردن في على سرية تدريباته واستعداداته التي تتضمن تطبيق جمل تكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، كما تعطي التدريبات مؤشرات حول الأسماء التي يركز عليها المدرب جمال سلامي لتكون ضمن التشكيلة الرئيسة التي ستخوض المواجهة الجماهيرية المرتقبة.ومن أهداف هذه السرية كذلك رفع مؤشر التركيز لدى اللاعبين خلال المعسكر الداخلي الذي بدأ الأربعاء الماضي، وبما يضمن إبعادهم عن أي شيء من الممكن أن يؤدي إلى تشتيت أذهانهم قبل لقاء .ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه الأردن والعراق ولكل منهما 7 نقاط، ثم الكويت وعُمان ولكل منهما 3 نقاط، وأخيرًا منتخب فلسطين برصيد نقطتين.وصل إلى الأردن أمس السبت، المهاجم يزن النعيمات محترف العربي القطري حيث ينتظر أن ينخرط بتدريبات منتخب النشامى اعتبارًا من يوم غد الأحد.وكان النعيمات خارج القائمة الأخيرة لفريق العربي في دوري أبطال الخليج للأندية بعد أن أجرى مؤخرًا عملية بسيطة في يده بعد شعوره ببعض الآلام، إلا أنه على الأرجح سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ومن ثم الكويت في الجولتين الخامسة والسادسة.ويعد النعيمات أحد أبرز نجوم منتخب النشامى الذين يعول عليهم كثيرًا في مباراة العراق، وهو صاحب هدف السبق في المباراة التي جمعت الطرفين في دور الستة عشر من كأس آسيا التي أقيمت في قطر بداية العام الحالي.