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رودريغو وفاسكيز يزيدان جراح ريال مدريد

رياضة

2024-11-11 | 08:21
رودريغو وفاسكيز يزيدان جراح ريال مدريد
519 مشاهدة

يبدو أن شبح الإصابات لن يترك فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الحالية، حيث انضم نجمان جديدان من نجوم الفريق إلى قائمة الغيابات.

وتسببت الإصابات في فقدان ريال مدريد مجموعة من أهم لاعبيه، منهم 3 لاعبين بسبب الرباط الصليبي للركبة، وهم النمساوي ديفيد ألابا وداني كارفاخال والبرازيلي إيدير ميليتاو.
وتضم القائمة كذلك حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة تبعده عن الأبيض منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والفرنسي أوريلين تشواميني الذي سيغيب لنحو شهر بسبب التواء في الكاحل.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفحوصات التي أجراها الظهير الإسباني لوكاس فاسكيز، والمهاجم البرازيلي رودريغو غوس قد أظهرت حاجتهما للغياب لفترة تزيد على الشهر.
ويعاني فاسكيز ورودريغو من إصابتين عضليتين ضربتاهما خلال مباراة أوساسونا (السبت) التي حسمها الميرينغي بفوز كبير 4-0.
وتعرض رودريغو لإصابة في عضلة الفخذ المستقيمة، بينما ضرب الألم العضلة الضامة لفاسكيز، والثنائي في القدم اليسرى.
وسيغيب فاسكيز تحديداً لمدة شهر بينما سيحتاج الجناح البرازيلي حتى يتعافى تماماً لفترة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع.
وسيفقد ريال مدريد فاسكيز ورودريغو في مجموعة من المباريات الحاسمة خلال الفترة المقبلة، وأهمها قمة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم 27 نوفمبر/ تشرين الحالي.
وعلى مستوى الدوري الإسباني، سيغيب الثنائي في مواجهات ليغانيس وخيتافي وجيرونا ورايو فاليكانو على الأرجح.
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