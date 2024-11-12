مطلية بالذهب.. لامين يتلقى هدية استثنائية

وفاز لامين يامال في 28 أكتوبر/ تشرين الماضي بجائزة "كوبا" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" كأفضل لاعب صاعد في 2024 بعد تألقه مع منتخب إسبانيا وفريق برشلونة.وذكرت صحيفة "ذا صن" في تقرير لها أن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة أهدى يامال جهاز "آيفون" مطلى بالذهب قيمته 10 آلاف جنيه استرليني.وجاء الجهاز كتهنئة من قبل الجناح البرازيلي للامين يامال على فوزه بجائزة كوبا خاصة أنهما يرتبطان بعلاقة صداقة وطيدة.وكشف مصدر في تصريحات لصحيفة "ذا صن" أن رافينيا استوحى الفكرة من الأرجنتيني لاعب إنتر ميامي الحالي وهداف البارسا التاريخي.وكان أنفق 175 ألف جنيه استرليني على شراء 35 نسخة "آيفون ذهبي" للاعبي منتخب الأرجنتين بطل 2022 وكذلك الجهاز الفني.وأوضح المصدر: "قدم رافينيا هاتف آيفون من الذهب الخالص إلى يامال عندما كانا معًا وكان سعيدًا".وأكمل: "كان ذلك بمثابة علامة على صداقتهما داخل وخارج الملعب وأعطاه له بعد حفل الكرة الذهبية والحصول على كوبا".واستعان الجناح البرازيلي بشركة "آي ديزاين جولد"، صانعة هدية ميسي، التي جعلت الجهاز مصممًا وفقاً لجميع التفضيلات التي تلائم صاحب الأصول المغربية ورقمه 19 واسمه وشعار البارسا.