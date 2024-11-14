"المنسف" وغزة.. سببان وراء المحاولات العراقية لخلق أجواء "هادئة" مع الجمهور الاردني

الامر وصل الى ان محمد شياع السوداني قام بنفسه بحث على "التشجيع بالروح الرياضية المعهودة، والتي تعكس كرم وحسن ضيافتهم".وجاءت هذه المحاولات مع وجود مؤشرات توتر بين الجمهور والأردني لاسباب عديدة، وعلى رأسها خسارة منتخب امام الأردن في مباراته السابقة ضمن تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت في يناير 2024، والتي طرد فيها اللاعب ايمن حسين بسبب طريقة احتفاله بأكل "المنسف" الأردني، الامر الذي جدلا كبيرا خصوصا وان لاعبي المنتخب الأردني كانوا قد احتفلوا بالطريقة نفسها عند تسجيل هدف على العراق، في المباراة التي انتهت لصالح الأردني بـ3 اهداف لهدفين حينها.ومع هذه الأجواء، فضلا عن مبررات تتعلق باجواء المنطقة والمشاعر نحو القضية الفلسطينية ودور الأردن "السلبي" فيها، الا ان محاولات من قبل احد النواب أعاد التذكير بان موقف الشعب الأردني لايشبه حكومته، بل ان الشعب الأردني الأكثر مقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان مقارنة بمقاطعة .واظهرت مشاهد مصورة استقبال الجماهير الأردنية باحتفاء كبير، بل حتى ان قائد شرطة الانبار قام بنفسه باستقبال ومرافقة الجماهير الأردنية، الذين من المؤمل ان يصل عددهم الى 5 الاف مشجع سيتوجهون الى البصرة.