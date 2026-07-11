كلوب يحسم موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

ووفقا لما ذكره الصحفي فلوريان بلاتنبرغ عبر حسابه على منصة "إكس" شهدت المفاوضات التي جرت أمس في انفراجة كبيرة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي على عقد يمتد حتى 2030 ولم يتبق سوى الانتهاء من بعض التفاصيل النهائية قبل توقيع العقود رسميا.وأضاف أن كلوب سينهي أيضا إجراءات رحيله عن مجموعة "ريد بول"، إذ من المنتظر حسم هذا الملف مع الإدارة في في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، وعلى رأسها 2030.وكان منتخب قد ودع منافسات كأس العالم من دور الـ32، بعد خسارته أمام بركلات الترجيح.