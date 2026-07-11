رسمياً.. حمزة عبد الكريم ينضم إلى معسكر برشلونة استعداداً للموسم الجديد

وأعلنت منى ، عمة اللاعب، عبر حسابها على " "، أن حمزة سيلتحق بمعسكر الفريق الذي ينطلق في 13 تموز، بعدما منحه النادي حرية الاختيار بين الحصول على راحة عقب مشاركته في 2026 أو الانضمام مباشرة إلى التحضيرات.وكان برشلونة قد فعّل بند شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من ، ليصبح ضمن قائمة الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل.وشارك حمزة عبد الكريم مع منتخب في كأس العالم 2026، وخاض أربع مباريات، قبل أن يودع " " البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام .