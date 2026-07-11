"فيفا" يطرح مقتنيات من أرضية نهائي مونديال 2026 للبيع

وذكرت صحيفة The New York Times أن أسعار هذه المقتنيات تبدأ من 450 دولارًا للقطعة الواحدة، على أن يتم شحنها إلى المشترين بعد إقامة المباراة النهائية المقررة في 19 تموز/يوليو 2026. ويقتصر الشحن حاليًا على والمملكة المتحدة وعدد من .وأوضحت الصحيفة أن كل قطعة تتضمن جزءًا محفوظًا من أرضية الملعب داخل قالب مصنوع من الأكريليك والراتنج للحفاظ على العشب، وتحمل شعار 2026، واسم الملعب، وتاريخ المباراة النهائية، ونتيجتها، إضافة إلى وحدة تخزين (USB) تضم فيلمًا يوثق القطعة. كما تعرض Keep Stub، الشريك في تصنيع هذه المقتنيات، ثلاث نسخ أخرى بأسعار 900 و1200 و3000 دولار، تختلف في حجم قطعة العشب والمقتنيات المرافقة لها.ويقتصر إنتاج كل فئة سعرية على 2026 قطعة، ليصل إجمالي المعروض إلى 8104 قطع موزعة على أربع فئات، وفي حال بيعها بالكامل، من المتوقع أن تحقق مبيعات تتجاوز 11.2 مليوندى جانب تذكرة تذكارية معدنية مطلية بالذهب، ونسخة مصغرة من كرة المباراة النهائية، ومجسم زجاجي لكأس العالم.وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية " " لتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم العوائد التجارية لبطولة كأس العالم 2026، بعد أن طرح في أيار/مايو الماضي قمصانًا محدودة الإصدار للمدن المستضيفة بسعر 375 دولارًا للقميص، مع إنتاج 999 نسخة فقط من كل تصميم.وكانت أرضية ملعب نيوجيرسي قد نُقلت من مزرعة متخصصة في ولاية نورث كارولاينا، وتم تركيبها مطلع أيار/مايو الماضي، إلا أنها تعرضت لانتقادات من عدد من لاعبي منتخبي وفرنسا خلال البطولة؛ بسبب جفافها وصعوبة اللعب عليها في بعض المباريات.