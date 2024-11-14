قميص ميسي محظور في مباراة باراغواي ضد الأرجنتين.. ما السبب؟

وقال فياسبوا للصحافة المحلية أمس الأربعاء: "لن نسمح بارتداء قميص المنافس، لا توجد مشكلة في مواجهة ميسي، نحن نحترم مسيرة جميع اللاعبين، لكن الملعب الذي نلعب عليه مهم للغاية بالنسبة لنا".ومن جانبه، قال مدرب باراغواي غوستافو ألفارو: "لا علاقة لي بحظر القمصان، لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك.. هو منافسنا غدا، أتمنى له أفضل مباراة في حياته ضد بيرو في المباراة التالية، ولكن ليس غدا".ومع ذلك، أكد مدرب منتخب الأرجنتين، سكالوني أن التأثير للاعب رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني، والهداف التاريخي للبلاد والفائز بكأس العالم، بكثير.وأضاف سكالوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة باراغواي: "منطقيا بالنسبة للاعبي كرة القدم في باراغواي والمشجعين، فإنهم جميعا يريدون ارتداء قميص منتخبهم الوطني، لكن ليو أقوى من كل ذلك، وستكون قمصان الأرجنتين حاضرة، هذا لا يعني أنهم لا يشجعون باراغواي، أعتقد أنه من الجيد أن يدرك عشاق كرة القدم من هو، مجرد ارتداء قميص لا يجعلك من مشجعي الأرجنتين".ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضد مضيفه باراغواي على "ديفينسورس ديل تشاكو" في أسونسيون غدا الجمعة، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 22 نقطة، فيما تحتل باراغواي المرتبة السادسة مع 13 نقطة.