بالأرقام وعدد النقاط.. قائمة بمستويات لاعبي العراق والأردن خلال مباراة الامس

شباب العراق يخسر امام نظيره الاوزبكي بمباراة تجريبية
07:18 | 2024-11-15
ليونيل ميسي يهين حكم مباراة الأرجنتين وباراغواي بكلمات قاسية
06:46 | 2024-11-15
"فيفا" يكشف عن تصميم مهيب لكأس مونديال الأندية 2025
05:47 | 2024-11-15
"ليس اللاعب الذي اشتريته".. مبابي يحبط رئيس ريال مدريد
05:24 | 2024-11-15
خيبة أمل بأداء هزيل.. لماذا تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني امس؟
04:00 | 2024-11-15
العراق ضمن السيناريو الأسوأ.. حصيلة هزيلة للمنتخبات العربية بعد انتصاف تصفيات آسيا المونديالية
03:24 | 2024-11-15