بالأرقام وعدد النقاط.. قائمة بمستويات لاعبي العراق والأردن خلال مباراة الامس

وبحسب احصائيات موقع "سوفا سكور"، فإن 5 لاعبين من المنتخب تجاوزت نقاطهم الـ7 نقاط مقابل 4 لاعبين فقط للمنتخب الأردني، حيث كلما كان أداء اللاعب افضل كلما ترتفع نقاط تقييمه.وجاءت نقاط الحارس احمد باسل 7.6 نقطة، وبعده بالمرتبة الثانية الحارس الأردني يزيد أبو بـ7.4 نقطة، ثم المدافع الأردني يزن العرب بـ7.3 نقاط، وبعده المدافع محمد أبو النادي، والمدافعين ميرخاس دوسكي ومناف يونس بعدد نقاط لجميعهم بلغت 7.2 نقطة.وبعدهم المدافع الأردني عبد الله 7.1 نقطة، ثم اللاعبين ايمن حسين وسعد عبد الأمير بعدد نقاط 7 نقاط، ليأتي بعدهم بقية اللاعبين بعدد نقاط تدور حول 6 نقاط.وعموما بلغت نقاط المنتخب 6.9 ونقاط الأردن 6.84.