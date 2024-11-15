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ليونيل ميسي يهين حكم مباراة الأرجنتين وباراغواي بكلمات قاسية

رياضة

2024-11-15 | 06:46
ليونيل ميسي يهين حكم مباراة الأرجنتين وباراغواي بكلمات قاسية
606 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجه ليونيل ميسي كلمات قاسية ومهينة لحكم مباراة الأرجنتين وباراغواي في الجولة الـ11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اشتعلت الأجواء خلال المواجهة بسبب قرارات الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو المثيرة للجدل.

في ليلة صاخبة بالعاصمة أسونسيون، أظهرت الأرجنتين واحدة من أسوأ مبارياتها في "حقبة سكالوني"، حيث افتقرت للتماسك الدفاعي والإبداع الهجومي، وبدت متأثرة بشكل كبير بعد الهزيمة ضد باراغواي (2-1).

ولكن لم تكن المعاناة داخل الملعب فقط، إذ كان التحكيم مثيرًا للجدل بقيادة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، المعروف بقراراته "المتحيزة" حسب الإعلام الأرجنتيني، حيث أثار قراره بعدم طرد المدافع الباراغواياني عمر ألدارتي في الشوط الأول غضب أبطال العالم.
 

ليونيل ميسي لحكم مباراة باراغواي: أنت جبان ولا يعجبني أسلوبك!
في الملعب، خرج نجم إنتر ميامي الأمريكي ومدربه ليونيل سكالوني عن صمتهما لمواجهة دارونكو. من مقاعد البدلاء، صرخ المدير الفني واصفًا الحكم بـ"الوقح" بسبب تجاهله طرد ألدارتي بعد تدخلين عنيفين على النجم العالمي الملقب بـ"البرغوث".

بينما في لحظة غضب، اقترب ليونيل ميسي من دارونكو وقال له بحدة: "أنت جبان، لا يعجبني أسلوبك!"، معترضًا على تجاهله التدخلات العنيفة ضده وعدم طرد بعض لاعبي الخصم.

وعلى غير عادته، اختار ليونيل ميسي التزام الصمت بعد المباراة وعدم التحدث للصحافة، تاركًا رفيقه رودريغو دي بول ليكون الوحيد الذي تحدث قائلاً ببساطة: "هذا ما رآه الحكم، ولا بأس بذلك".

أما في المؤتمر الصحفي، فجاء حديث سكالوني متناقضًا مع غضبه في الملعب، حيث رفض الدخول في التفاصيل قائلًا: "يمكنني قول الكثير من الأشياء، لكن لا فائدة لأن ذلك قد يبدو كأنه عذر. الأفضل ألا أعلق حتى لا يُفهم الأمر بهذه الطريقة. الجميع رأى ما حدث في الملعب، لكن هذا لا يغير النتيجة".

وعن المواجهة المقبلة ضد بيرو، قال: "الهدف في مواجهة بيرو الثلاثاء المقبل هو العمل على تحسين الأمور السيئة.. سيكون منافسا مختلفا تماما ويلعب بطريقة مغايرة ونظام مختلف".

يجدر الذكر أنه وبهذا الفوز رفع منتخب باراغواي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مؤقتا. من ناحيته، فعلى الرغم من الخسارة، يظل منتخب الأرجنتين في صدارة التصفيات بـ22 نقطة.

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ليونيل ميسي

حكم مباراة الأرجنتين وباراغواي

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