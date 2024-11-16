نجوم منتخب الأردن "يتحسرون" على ضياع الفوز أمام العراق.. ماذا قالوا؟

وفرض التعادل السلبي نفسه على موقعة والأردن ليواصلا الحفاظ على المركز الثاني ولكل منهما 8 نقاط خلف كوريا الجنوبية 13 نقطة، فيما تقدم منتخب عُمان رابعاً بـ 6 نقاط ثم الكويت 3، وأخيراً فلسطين بنقطتين.وقال حداد في تصريحات لوسائل الإعلام: "كانت الفرصة متاحة لخطف هدف في الشوط الذي كان فيه منتخب فاقداً لتوازنه، لكن في المحصلة تبقى النقطة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا أمام حضور جماهيري كبير".وتابع حداد: "لا يزال مبكراً عن هوية المنتخبين اللذين سيتأهلان إلى كأس العالم، منتخب كوريا الجنوبية منظم وقوي ومتمرس على مستوى القارة الآسيوية، لكن في أي وقت من الممكن أن يتغيير كل شيء وخاصة أن مشوار التصفيات لا يزال في منتصفه".وأوضح حداد: "لم يكن لاعبو منتخب الأردن في حالة من العصبية كما يتردد، وفيما يتعلق بموسى التعمري ربما شعر بنوع من عدم الرضا عما قدمه خلال المباراة، وكان يرغب بتقديم الكثير للنشامى، لكن ذلك لا يعني أنه عصبي".وأضاف نجم منتخب الأردن: "العراقيون استقبلونا بحفاوة منذ وصولنا إلى البصرة، وعلينا ألا نتحدث إلا في الأمور الإيجابية فقط في كل ما يخص هذه المباراة حيث تجمع المنتخبين علاقات وطيدة".بدوره، قال مهند أبو طه لاعب منتخب النشامى ومحترف الكرخ العراقي: "منتخبنا قوي، لم نوفق في هذه المباراة، وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة الفوز".وتابع: "نقول حظ سعيد للمنتخب العراقي، قدر الله وما شاء فعل، نقطة التعادل مقبولة بالنسبة لنا، لكن كنا نطمع بكل تأكيد بتحقيق الفوز".وشكل أبو طه مفاجأة كبيرة في المباراة، حيث دفع به جمال السلامي وعلى غير المتوقع منذ البداية في خطوة هدفت لتعزيز قوة المنظومة الدفاعية وإغلاق المساحات على المنتخب العراقي خلال المباراة.من جهته أكد مهاجم منتخب الأردن علي علوان، أن حصد نقطة من خارج الديار أفضل من لا شيء؛ خاصة أن المواجهة كانت أمام منتخب كبير بحجم .وأوضح: "التأهل إلى كأس العالم هو طموحنا الذي نخطط له، لا يزال هناك الكثير من الوقت لتتضح هوية المتأهلين إلى كأس العالم، ونحن نرى بأنفسنا القدرة على الوصول إلى هدفنا وترجمة آمالنا".وقدم علوان مباراة كبيرة وكان الأكثر فاعلية في المنظومة الهجومية في ظل عدم تقديم يزن النعيمات وموسى التعمري للمستوى المأمول منهما في المباراة، ليحصد في النهاية جائزة أفضل لاعب عن جدارة واستحقاق.