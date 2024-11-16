رقم سلبي "صادم" للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر المعز علي ترتيب هدافي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في نسختها المقبلة، برصيد (12) هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن هيونغ مين سون نجم كوريا الجنوبية وتوتنهام هوتسبير الذي يحتل الوصافة برصيد (9) أهداف.وجاءت الأهداف الخمسة التي أحرزها المعز علي في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بواقع ثنائية في مرمى أوزبكستان، وهدف في شباك كلٍ من إيران، قيرغزستان وكوريا الشمالية.وعلى صعيد القارة الآسيوية بأكملها، يتفوق النجم القطري على قيرغزستان وأستراليا وإندونيسيا (4) أهداف، فيما يتعادل في سجله التهديفي مع منتخبات الصين وكوريا الشمالية (5) أهداف.المثير للإعجاب أن نصف أهداف المنتخب القطري في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال جاءت عبر المعز علي، مما يعني أن طموحات العنابي في الوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، تعتمد بصورة كبيرة على قدرات اللاعب التهديفية.ويملك النجم البالغ من العمر (28) عامًا، مسيرة حافلة مع المنتخب القطري بخوضه (105) مباريات دولية، أحرز خلالها (49) هدفًا.وتصل قيمة نجم الدحيل التسويقية إلى (3) ملايين يورو في الوقت الراهن، فيما خاض مع فريقه هذا الموسم (9) مباريات، أحرز خلالها (5) أهداف مع تقديم (4) تمريرات حاسمة.من ناحيته، يحتل المنتخب القطري المركز الرابع على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد (7) نقاط، بفارق (6) نقاط خلف المنتخب الإيراني المتصدر، و(3) نقاط خلف أوزبكستان صاحبة المركز الوصيف، إلى جانب فارق في عدد الأهداف خلف المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث.وكانت انطلاقة العنابي متعثرة في التصفيات المونديالية، بعد خسارة افتتاحية أمام الإمارات وتعادل مخيب أمام كوريا الشمالية، لكنه عاد لاستعادة توازنه بعد الفوز المثير الذي حققه في الجولة الأخيرة على أوزبكستان 3-2.