موقف نجم "اسود الرافدين" من المشاركة أمام عُمان

وسيواجه منتخب نظيره العُماني في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت والدوحة، يوم الثلاثاء المقبل.تعرض نجم منتخب علي جاسم، للإصابة في المباراة السابقة أمام المنتخب الأردني، حيث تم استبداله في الدقيقة 85 بسبب شعوره بآلام قوية دفعت المدرب الإسباني خيسوس كاساس إلى عليه وحمايته من تفاقم الإصابة.وأجرى علي جاسم الفحوص الطبية من أجل التأكد من وضعه وإصابته، حيث أثبتت الفحوص أن اللاعب تعرض خلال المباراة لكدمة على مستوى الكاحل، بالتالي تابع الكادر الطبي للمنتخب وضع اللاعب وتم الاتفاق على منحه راحة سلبية لمدة يومين، بحسب winwin.وغاب اللاعب علي جاسم عن تدريبات منتخب يوم أمس وسيغيب أيضاً عن تدريبات اليوم، على أن يعود إلى التدريبات يوم غد لاستكمال التحضيرات لمواجهة عُمان يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيشارك اللاعب في وحدتين تدريبيتين قبل المباراة وسيكون اللاعب متاحاً للمدرب كاساس.وأبلغ علي جاسم الكادر التدريبي بأنه يريد بشدة اللعب في مباراة عُمان لأنه يريد أن يظهر بصورة أفضل من التي ظهر فيها في مباراة الأردن، خصوصا أن اللاعب متعطش لتقديم مستويات أفضل بعد ابتعاده عن اللعب لفترة بسبب جلوسه على مقاعد بدلاء فريق كومو الإيطالي.الكادر التدريبي للمنتخب قد لا يجازف باللاعب علي جاسم، خصوصاً وأنه تعرض للإرهاق في المباراة السابقة، لذلك قد يلجأ إلى إشراك اللاعب يوسف أمين بدلاً عنه، على أن يمنح على جاسم فرصة للمشاركة في الشوط الثاني من المباراة.