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قرارات "مهمة" من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن

رياضة

2024-11-17 | 05:30
قرارات &quot;مهمة&quot; من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن
8,903 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سيكون الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، أمام تحدٍّ كبير في مباراة فريقه المقبلة أمام منتخب عمان في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني ضمن منافسات الجولة السادسة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد بعد غد الثلاثاء.

ويواجه كاساس ضغطا جماهيريا كبيرا بعد التعادل السلبي أمام الأردن في الجولة الماضية، إذ تحدث في المؤتمر الصحفي عن الضغط الجماهيري وتأثيره السلبي على لاعبي المنتخب العراقي، بالتالي يسعى المدرب إلى استعادة الثقة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر العماني.

ومن أجل إنجاح مهمته، اتخذ خيسوس كاساس 3 قرارات مهمة؛ وذلك لمساعدة الفريق على استعادة الثقة في مسقط.

خيسوس كاساس يقرر إغلاق التدريبات
أول قرار اتخذه كاساس هو إبعاد وسائل الإعلام والجمهور عن تدريبات المنتخب العراقي، حيث أُغلقت تدريبات العراق منذ انتهاء مباراة الأردن لإبعاد اللاعبين عن الضغط.

الإغلاق لم يقتصر على منع وسائل الإعلام من حضور التدريبات فقط وإنما أيضا على تغطية المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي، حيث لم ينشر سوى خبر واحد وصورة واحدة عن التدريبات في وقت كان الاتحاد ينشر بشكل يومي مستجدات التدريبات.

تكرار المراجعة
من ضمن القرارات التي اتخذها كاساس، تكرار مراجعة الأخطاء التي ارتكبها لاعبو المنتخب العراقي من أجل تكريسها في أذهانهم لتلافي ارتكابها مجددا في مباراة عمان المقبلة.

كاساس شخّص جميع الحالات السلبية في مواجهة الأردن ومن بينها أيضا عمليات الترويض والتصرف غير الصحيح بالكرة، إذ أبدى المدرب انزعاجه الكبير من تراجع مستوى اللاعبين بصورة غريبة في المباراة السابقة وطالبهم بتكثيف الجهود ليظهروا بشكل أفضل.

البدء من الصفر
عاد خيسوس كاساس لتطبيق التدريبات البدائية التي سبق أن طالب بتطبيقها فور تسلمه مهمة تدريب المنتخب العراقي التي تتعلق بلعب الكرات القصيرة بشكل مكثف.

المدرب الإسباني أبلغ اللاعبين بأنه لم يكن راضيا عن أسلوب اللعب بالكرات الطويلة الذي لازم الفريق العراقي طيلة دقائق مباراته أمام الأردن، بالتالي قرر كاساس إعادة هذه النوعية من التدريبات من أجل الاعتياد عليها قبل اللقاء المقبل.

واستقر المنتخب العراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الوصيف الذي يمتلك الرصيد ذاته، في حين يحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

المصدر: winwin.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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قرارات "مهمة" من كاساس

التعادل المخيب للآمال أمام الأردن

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