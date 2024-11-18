منتخب الأردن يتلقى ضربة "موجعة" قبل مواجهة الكويت

وكان علي علوان قد شارك في المباراة السابقة أمام الخميس الماضي وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم معاناته من إصابة بسيطة قبل المباراة.ويعتبر غياب علي علوان عن النشامى أمام منافسه الكويتي بمثابة الضربة القاسية، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات سواء على صعيد صناعة الأهداف أو تسجيلها.ويبحث المنتخب الأردني عن الفوز ولا سواه حين يواجه الكويت بهدف تعزيز حظوظه في التأهل المباشر لكأس العالم، حيث يستقر برفقة المنتخب في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية خلف كوريا الجنوبية بـ 13 نقطة، فيما يحل رابعًا منتخب عُمان بـ 6 نقاط، والكويت بـ 3، وأخيرًا فلسطين برصيد نقطتين.كشفت الفحوص الأولية أن علي علوان يعاني من إصابة في منطقة الكاحل، حالت دون قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية لمنتخب الأردن والتي خاضها خلال اليومين الماضيين في الكويت.ولن يغامر الجهاز الفني بالدفع بعلي علوان في مباراة الكويت، ولا سيما أنه يمتلك خيارات عديدة من اللاعبين ليسدوا غيابه حيث تبرز ورقة محمد أبو زريق "شرارة" ورزق بني هاني.وكان منتخب النشامى قد فقد مؤخرًا جهود لاعب الارتكاز نور الروابدة الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في لقاء فريقه سيلانجور الماليزي، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.