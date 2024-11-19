جوناثان تاه يشعل صراعًا جديدًا بين بايرن ميونخ وريال مدريد

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن جوناثان تاه قرر الرحيل عن باير ليفركوزن في الصيف المقبل.ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من اللاعب بأنه سيختار وجهته المقبلة خلال يناير وفبراير المقبلين.وبينما يقترب من نهاية عقده مع باير ليفركوزن، جوناثان تاه أحد أكثر اللاعبين الذين يتم عنهم في الانتقالات المقبل.وفي الأسابيع الأخيرة، ربطته وسائل الإعلام بالعديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك العملاقان: برشلونة وبايرن ميونخ، وهو اللاعب الذي سيشعل صراع الانتقالات بين الناديين.ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، لم يقرر اللاعب بعد النادي الذي سيواصل معه مسيرته، ورغم أنه متأكد من أنه سيترك باير ليفركوزن في نهاية الموسم، سينتظر المدافع القوي حتى يناير وفبراير لاتخاذ القرار.وأضافت الصحيفة: "بحلول ذلك الوقت، سيكون حرًا في التفاوض مع أي نادٍ يتطلع إلى التعاقد معه، حيث ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم".وعلى الرغم من المنافسة الشرسة بين وبايرن، يأمل برشلونة أن يكون وجود هانزي فليك على مقاعد البدلاء عاملا حاسمًا في تعاقد البلوغرانا مع اللاعب الألماني.وسبق للمدرب فليك أن عمل مع جوناثان تاه خلال فترة توليه تدريب الفريق الألماني، وقد يكون بمثابة عامل جذب للاعب راغب في الانضمام إلى فريق يمكنه الاستمرار في لعب دور محوري فيه.من ناحية أخرى، سيلجأ مدريد، كما يفعل عادة، إلى تاريخه وقدرته التنافسية.ويتمتع الفريق الأبيض بخبرة في التعاقد مع اللاعبين في صفقات انتقال مجانية، بعد أن تعاقد أخيرًا مع ديفيد ألابا وأنتونيو روديغر، المدافعين اللذين وصلا إلى العاصمة الإسبانية بعد انتهاء عقودهما السابقة، ثم الصفقة الضخمة كيليان مبابي.