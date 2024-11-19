Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم

رياضة

2024-11-19 | 07:47
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
4,646 مشاهدة

يترقب عشاق كرة القدم، وبالأخص جماهير أسود الرافدين والأحمر، نتيجة لقوة وأهمية القمة العربية المنتظرة بين العملاقين، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن خلال هذا الخبر نطلعكم على، موعد مباراة العراق وعمان والقنوات الناقلة ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 القادم، والمقرر إقامته على أراضي دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

عمان ضد العراق

يستعد منتخب العراق الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام شقيقه العماني في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبل.

بينما يُعول منتخب عمان على عاملي الأرض والجمهور أمام نظيره العراقي في مشواره المونديالي.

ويأمل أسود الرافدين في حصد 3 نقاط آخرين لإستعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة، عقب الفوز على عمان ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام الكويت بالجولة الثانية، وتفوق على فلسطين بهدف نظيف، وخسارة أمام كوريا الجنوبية، وأخيرًا تعادل سلبي أمام الأردن.

فيما على الصعيد الآخر، خسارة أمام العراق بهدف دون رد، ثم هزيمة أمام كوريا الجنوبية بثلاثية دون مقابل، واكتساح الكويت برباعية نظيفة، وسقوط وبالتيجة ذاتها أمام الاردن، بينما في الختام فوز على فلسطين بنتيجة 1-0.

من المنتظر أن تنطلق مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، والموافق 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت بغداد.

ويحتضن ملعب "السلطان قابوس الرياضي" معقل الأحمر، مباراة عمان ضد العراق ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بـ مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

بالإمكان متابعة ومشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 عن طريق شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 2.

بالإضافة إلى شاشة شبكة قنوات الكاس القطرية المشفرة أيضًا، وبالتحديد قناة Alkass Six HD.

مشاهدة مباراة العراق وعمان مباشر

بينما يمكنكم مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق تود «TOD»، الناقل الحصري والوحيد لـ بث مباريات تصفيات كأس العالم مباشرة وهذا عن طريق تنزيل التطبيق عبر الهاتف المحمول، ومن ثم توصيله بشاشة العرض الكبرى.

معلق مباراة عمان والعراق اليوم

معلق مباراة عمان والعراق اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كاس العالم 2026 المقبل، وهما:

1- المُذيع الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

2- المُعلق الرياضي المُميز سمير المعيرفي عبر شاشة قنوات الكاس القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والاردن في تصفيات كاس العالم 2026

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم

بينما يأتي ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم كالآتي:

منتخب كوريا الجنوبية: الأول 5 مباريات 13 نقطة

منتخب الأردن: الثاني 5 مباريات 8 نقاط

منتخب العراق: الثالث 5 مباريات 8 نقاط

منتخب عمان: الرابع 5 مباريات 6 نقاط

منتخب الكويت: الخامس 5 مباريات 3 نقاط

منتخب فلسطين: السادس 5 مباريات نقطتين
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

العراق

عمان

كأس العالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بوفون يحكي قصته مع الاكتئاب وكيف تغلب عليه
10:08 | 2024-11-19
من هو "الأسطورة" برأي محمد الدويش.. استفزاز لجمهور الهلال السعودي
09:55 | 2024-11-19
السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان
09:30 | 2024-11-19
اندونيسيا تصعق السعودية وتهزمها بهدفين في تصفيات المونديال
09:17 | 2024-11-19
بعد وفاة اللاعب محمد شوقي.. قرار عاجل من "الشباب والرياضة"
09:03 | 2024-11-19
لاعبة كرة قدم شهيرة تخسر كؤوسها بسبب الفيضان
06:28 | 2024-11-19
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

انتقادات للمشهداني بعد تمديدِ الفصلِ التشريعي
Play
انتقادات للمشهداني بعد تمديدِ الفصلِ التشريعي
05:56 | 2024-11-19
شابة تفارق الحياة أثناء عملية ولادة
Play
شابة تفارق الحياة أثناء عملية ولادة
05:48 | 2024-11-19
رسالة المرجعية.. الخارطة الخماسية تسقط الشرعية
Play
رسالة المرجعية.. الخارطة الخماسية تسقط الشرعية
04:45 | 2024-11-19
حريق يطال أحد البساتين في البصرة (فيديو)
Play
حريق يطال أحد البساتين في البصرة (فيديو)
14:24 | 2024-11-18
معوقات تقنية تهدد دقة التعداد السكاني في الديوانية‎
Play
معوقات تقنية تهدد دقة التعداد السكاني في الديوانية‎
07:07 | 2024-11-18
عقود تسليح وزارة الدفاع تحت المجهر
Play
عقود تسليح وزارة الدفاع تحت المجهر
06:56 | 2024-11-18
حالة الإنذار "ج" في العراق خلال حظر التجوال وهذه الفئات المستثناة (فيديو)
Play
حالة الإنذار "ج" في العراق خلال حظر التجوال وهذه الفئات المستثناة (فيديو)
05:45 | 2024-11-18
القاتل الصامت: مرضٌ خفيّ يهدّد صحتك.. ما هو؟
Play
القاتل الصامت: مرضٌ خفيّ يهدّد صحتك.. ما هو؟
02:24 | 2024-11-18
"حادث سيارة" يتسبب بنزاع عشائري في البصرة (فيديو)
Play
"حادث سيارة" يتسبب بنزاع عشائري في البصرة (فيديو)
13:44 | 2024-11-17
بوضح النهار.. شاب يقـ-ـل غدراً على يد أصدقائه
Play
بوضح النهار.. شاب يقـ-ـل غدراً على يد أصدقائه
09:57 | 2024-11-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.