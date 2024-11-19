كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم

ومن خلال هذا الخبر نطلعكم على، موعد مباراة العراق
وعمان والقنوات الناقلة ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 القادم، والمقرر إقامته على أراضي دول كندا والولايات المتحدة
الأمريكية والمكسيك.
عمان ضد العراق
يستعد منتخب العراق الأول
لكرة القدم، لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام شقيقه العماني في إطار منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبل.
بينما يُعول منتخب عمان على عاملي الأرض والجمهور أمام نظيره العراقي
في مشواره المونديالي.
ويأمل أسود الرافدين في حصد 3 نقاط آخرين لإستعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة، عقب الفوز على عمان ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام الكويت بالجولة الثانية، وتفوق على فلسطين بهدف نظيف، وخسارة أمام كوريا الجنوبية، وأخيرًا تعادل سلبي أمام الأردن.
فيما على الصعيد الآخر، خسارة أمام العراق
بهدف دون رد، ثم هزيمة أمام كوريا الجنوبية بثلاثية دون مقابل، واكتساح الكويت برباعية نظيفة، وسقوط وبالتيجة ذاتها أمام الاردن، بينما في الختام فوز على فلسطين بنتيجة 1-0.
من المنتظر أن تنطلق مباراة العراق
وعمان في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، والموافق 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت بغداد.
ويحتضن ملعب "السلطان قابوس الرياضي" معقل الأحمر، مباراة عمان ضد العراق
ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بـ مباريات تصفيات كأس العالم 2026.
القنوات الناقلة لمباراة العراق
وعمان
بالإمكان متابعة ومشاهدة مباراة العراق
وعمان بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 عن طريق شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 2.
بالإضافة إلى شاشة شبكة قنوات الكاس القطرية المشفرة أيضًا، وبالتحديد قناة Alkass Six HD.
مشاهدة مباراة العراق
وعمان مباشر
بينما يمكنكم مشاهدة مباراة العراق
وعمان بث مباشر عبر الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق تود «TOD»، الناقل الحصري والوحيد لـ بث مباريات تصفيات كأس العالم مباشرة وهذا عن طريق تنزيل التطبيق عبر الهاتف المحمول، ومن ثم توصيله بشاشة العرض الكبرى.
معلق مباراة عمان والعراق اليوم
معلق مباراة عمان والعراق اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كاس العالم 2026 المقبل، وهما:
1- المُذيع الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.
2- المُعلق الرياضي المُميز سمير المعيرفي عبر شاشة قنوات الكاس القطرية.
القنوات الناقلة لمباراة العراق
والاردن في تصفيات كاس العالم 2026
ترتيب مجموعة العراق
في تصفيات كأس العالم
بينما يأتي ترتيب مجموعة العراق
في تصفيات كأس العالم كالآتي:
منتخب كوريا الجنوبية: الأول
5 مباريات 13 نقطة
منتخب الأردن: الثاني 5 مباريات 8 نقاط
منتخب العراق: الثالث 5 مباريات 8 نقاط
منتخب عمان: الرابع 5 مباريات 6 نقاط
منتخب الكويت: الخامس 5 مباريات 3 نقاط
منتخب فلسطين: السادس 5 مباريات نقطتين