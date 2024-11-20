ماذا قال يونس محمود بعد الفوز على عمان؟

وتغلب المنتخب على نظيره العماني بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب يوسف في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي أُقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط، بحضور 34 ألف مشجع.وقال يونس محمود: "الجماهير العراقية بعد مباراة الأردن، صبّت جام غضبها على وعلى الكوادر التدريبية والإدارية وهذا الأمر طبيعي ومتوقع بكل صرحة، لأن أي مهمة في المنتخب لن تكون مفروشة بالورود، كون يشجعه أكثر من 40 مليون شخص وما يحدث معنا ليس بالجديد".وأضاف: "الجمهور سبق أن شجعني وحفزني على تقديم أفضل المستويات حين كنت لاعبًا واليوم من حقه أن ينتقدني لأنه يطمح لمستويات أفضل، نحن أردنا إسعادهم وبكل صراحة كان يبحث عن 6 نقاط من مباراتي الأردن وعمان لأن المنتخبين منافسان مباشران للعراق، لكن المباراة السابقة كانت صعبة بسبب ظروفها واليوم استطاع استعادة وضعه الطبيعي".وتابع يونس محمود: "بفوز اليوم نتمنى أن يكون الجمهور سعيدًا ونعدهم بالأفضل، لكن فقط أود أن أطالبهم بألّا يقسوا على اللاعبين الشباب لأنهم يتأثرون كثيرًا بحديث الجمهور، لكن إن كان الأمر متعلقاً بي فأنا لا تهمني الانتقادات وكذلك هو الحال للمهاجم أيمن حسين وكذلك اللاعب سعد عبد الأمير، لأنهما يمتلكان الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الظروف".وأكمل حديثه قائلًا: "حلم الجماهير العراقية اليوم هو التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ أسود الرافدين، الجميع في الاتحاد والمنتخب يعمل على تحقيق هذا الحلم الكبير وليتأكد الجميع بأننا لن ندخر أي جهد في هذا الصدد".ويعد هذا الفوز الأول لأسود الرافدين في عمان منذ 40 عامًا والثالث للفريق في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك.وسيواجه المنتخب نظيره الكويتي في 20 مارس/ آذار 2025 في البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات، ثم سيلاعب بعدها المنتخب الفلسطيني على الأرض المفترضة لمنتخب الفدائي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.