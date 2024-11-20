Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. ازدحام مروري مع بدء حظر التجوال (فيديو)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعادل الأردن مع الكويت.. أسباب قادت "النشامى" للتفريط بالفوز

رياضة

2024-11-20 | 06:28
تعادل الأردن مع الكويت.. أسباب قادت &quot;النشامى&quot; للتفريط بالفوز
1,313 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

لازمت عقدة الكويت منتخب الأردن الذي عجز للمرة الثانية عن تحقيق الفوز عليه، حيث تكررت نتيجة التعادل 1-1 في المواجهة التي جرت مساء الثلاثاء على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة والحاسمة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب النشامى بهدف السبق في الدقيقة 20 عن طريق يزن النعيمات، وسجل هدف التعادل للكويت محمد دحام بالدقيقة 66.

وتراجع منتخب الأردن بهذا التعادل الذي جاء بطعم الخسارة إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 نقطة ثم العراق بـ 11 نقطة، وبقي منتخب عُمان رابعًا بـ 6 نقاط، ثم الكويت بـ 4 نقاط، وفلسطين بـ 3 نقاط.

في التقرير التالي مجموعة أسباب قادت منتخب الأردن للتفريط بالفوز أمام مضيفه الكويتي، وإهدار نقطتين جديدتين سيحد من تطلعاته في التأهل المباشر لكأس العالم 2026.

إصابة حارس مرمى الأردن
تعرّض يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب النشامى للإصابة مما اضطر إلى استبداله بعبد الله الفاخوري، وكان هذا التبديل سببًا في تعادل الأردن.

وبالعودة إلى هدف التعادل الذي أحرزه الكويت، فإن الحارس البديل عبد الله الفاخوري يتحمل جزءًا من الهدف، عندما كانت الهجمة الكويتية من الجهة اليسرى وهو يقف في الجهة اليمنى، ليلمح محمد دحام عدم تمركز الحارس جيدًا أمام بوابة المرمى فباغته بتسديدة قوية استقرت على يمينه.

وربما كان الفاخوري غير مُهيّأ ذهنيًا للمشاركة في المباراة، فهو بالكاد قد دخل أرضية الملعب لتستقبل شباكه الهدف الذي كان كالصاعقة على منتخب الأردن.

تراجع غير مبرر في الشوط الثاني
لم يستوعب جمال السلامي مدرب الأردن، درس مباراة الذهاب التي أجريت في عمَّان وانتهت أيضًا بنتيجة التعادل 1-1، حيث تقدم النشامى مبكرًا بهدف موسى التعمري بالدقيقة 14، قبل أن يعدل الضيوف عبر ضربة جزاء في الدقيقة 90.

والدرس الذي لم يستوعبه السلامي، أن التقدم بهدف وحيد لا يعني حسم المباراة، فالتراجع في الشوط الثاني كان القاسم المشترك في المباراتين، وهو التراجع الذي كلف النشامى خسارة 4 نقاط.

وكان يفترض بالسلامي أن يحافظ على ذات الرتم والأسلوب الذي بدأه في الشوط الأول، لكنه سرعان ما قام بسحب اللاعب محمود مرضي والدفع بدلاً منه بالمدافع محمد أبو حشيش، وهنا سلم المدرب المباراة من حيث لا يدري.

واستحوذ منتخب الكويت على الكرة وسيطر على معظم دقائق الشوط الثاني، خاصةً بعد أن افتقد النشامى لفاعليتهم الهجومية حيث افتقد اللاعبون لحسن الانتشار عند بناء الهجمة وانعدم الترابط بين خط الوسط وخط الهجوم.

ووفقًا للإحصائيات، فإن سيطرة منتخب الأردن بلغت 51% مقابل 49% ما يعني أن التكافؤ كان حاضرًا في المباراة مع الإشارة إلى أن منتخب الكويت كان صاحب الفرص الأخطرـ ولو استثمر واحدة منها في الشوط الثاني لربما خرج فائزًا.

غياب فاعلية التعمري والنعيمات وإصابة علوان
وللمباراة الثانية على التوالي، لم يقدم نجما منتخب الأردن موسى التعمري ويزن النعيمات الأداء المأمول منهما، حيث ظهرا بحالة من التراجع على صعيد مستواهما الفني والبدني على حد سواء.

صحيح أن يزن النعيمات أحرز هدف التقدم للأردن من تسديدة خيالية، لكنه لم يقدم شيئًا بعد الهدف وهو ما اضطر جمال السلامي إلى استبداله في الشوط الثاني والدفع برزق بني هاني.

ولم يكن موسى التعمري كذلك فعالاً، فمعظم محاولاته الفردية كانت تبوء بالفشل وثقته الزائدة بقدراته لم تكن بمحلها، إذ لم يتعامل مع بعض الكرات بالشكل المأمول مما أفقده خطورته المعهودة، لينعكس ذلك سلبًا على أداء المنظومة الهجومية بشكل كامل.
 
ولا شك أن منتخب النشامى عانى كذلك من غياب اللاعب علي علوان الذي يعد "المحرّك" الرئيس لعمل المنظومة الهجومية، وهو الذي حاز في المباراة الماضية أمام العراق على جائزة أفضل لاعب.

دلالات التقييم الصادم للاعبي الأردن
لا يمكن أن يتحمل مدرب الأردن جمال السلامي وحده التراجع غير المبرر بأداء النشامى في الشوط الثاني، فاللاعبون شركاء فيما حدث، خاصة أن عددًا لا بأس به لم يقدم المستوى المطلوب منه.

وبالعودة إلى إحصائيات سوفاسكور، فإن 4 لاعبين فقط حصلوا على تقييم 7 درجات من 10 فأعلى وهم: محمد أبو النادي 7.2، ويزن العرب ونزار الرشدان 7.1، ومهند أبو طه 7.0، فيما حصل محمود مرضي على التقييم الأقل 6.5.

ونال كل من موسى التعمري وإحسان حداد على تقييم 6.6 وعبد الله نصيب وإبراهيم سعادة على 6.7، ويزيد أبو ليلى الذي لم يُختبر كثيرًا في المباراة على 6.8 ويزن النعيمات على 6.9.

ما سبق من أرقام، يؤكد أن لاعبي منتخب الأردن لعبوًا شوطًا وغابوا تمامًا في الشوط الثاني، ولا يعقل لمنتخب يسيطر في الشوط الأول على كل شيء أن يغيب في الشوط الثاني عن كل شيء.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

تعادل الأردن مع الكويت

أسباب قادت "النشامى" للتفريط بالفوز

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ريال مدريد يحسم موقفه من رحيل احد نجومه
08:20 | 2024-11-20
"جسدي لا يريد اللعب".. نهاية مسيرة رافاييل نادال الأسطورية
06:50 | 2024-11-20
ماذا قال يونس محمود بعد الفوز على عمان؟
03:45 | 2024-11-20
بظهوره الأخير في 2024.. ميسي يحقق رقما تاريخيا
03:26 | 2024-11-20
بعد الفوز على عمان.. لاعبو العراق يقطعون وعدًا للجماهير
02:50 | 2024-11-20
قراءة تحليلية: 3 أمور منحت العراق انتصارًا مهمًا على عمان
02:08 | 2024-11-20
لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة
39.61%
10:18 | 2024-11-18
لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة
10:18 | 2024-11-18
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
15.15%
07:47 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
07:47 | 2024-11-19
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
13.4%
06:03 | 2024-11-19
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
06:03 | 2024-11-19
الأنواء الجوية تصدر تنبيها عاجلا للعراقيين: احذروا المنطقة الحمراء
12.75%
09:00 | 2024-11-18
الأنواء الجوية تصدر تنبيها عاجلا للعراقيين: احذروا المنطقة الحمراء
09:00 | 2024-11-18
حقيقة اعلان عطلة رسمية في العراق؟
12.24%
10:01 | 2024-11-18
حقيقة اعلان عطلة رسمية في العراق؟
10:01 | 2024-11-18
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
6.85%
14:47 | 2024-11-19
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
14:47 | 2024-11-19
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

حريق كبير يلتهم منزلا ومحال تجارية في بغداد (صور)
Play
حريق كبير يلتهم منزلا ومحال تجارية في بغداد (صور)
07:28 | 2024-11-20
بالفيديو: أهالي "الحمزة الشرقي" يعانون من واقع خدمي مأساوي‎
Play
بالفيديو: أهالي "الحمزة الشرقي" يعانون من واقع خدمي مأساوي‎
06:12 | 2024-11-20
فرق التعداد السكاني تصل إلى منزل السيد الصدر (فيديو)
Play
فرق التعداد السكاني تصل إلى منزل السيد الصدر (فيديو)
05:33 | 2024-11-20
بالفيديو.. التعداد السكاني يغيّر موازين البرلمان‎
Play
بالفيديو.. التعداد السكاني يغيّر موازين البرلمان‎
04:16 | 2024-11-20
وزارة العمل تدعم الأطفال في اليوم العالمي للطفولة‎
Play
وزارة العمل تدعم الأطفال في اليوم العالمي للطفولة‎
02:24 | 2024-11-20
حركة خفيفة في مدينة الصدر.. التعداد انطلق في المنطقة الأعلى سكانًا ببغداد (فيديو)
Play
حركة خفيفة في مدينة الصدر.. التعداد انطلق في المنطقة الأعلى سكانًا ببغداد (فيديو)
02:07 | 2024-11-20
مشاهد من الموصل خلال حظر التجوال.. الشوارع "خالية" والعدادين يطرقون الأبواب
Play
مشاهد من الموصل خلال حظر التجوال.. الشوارع "خالية" والعدادين يطرقون الأبواب
01:45 | 2024-11-20
البصرة "خالية تماما" وتنتظر التعداد الأول منذ 27 عاما "بحماس" (فيديو)
Play
البصرة "خالية تماما" وتنتظر التعداد الأول منذ 27 عاما "بحماس" (فيديو)
01:43 | 2024-11-20
الديوانية "شبه ملتزمة بالحظر".. اكثر من 5 الاف عداد ومشرف على 16 قضاء وناحية (فيديو)
Play
الديوانية "شبه ملتزمة بالحظر".. اكثر من 5 الاف عداد ومشرف على 16 قضاء وناحية (فيديو)
01:31 | 2024-11-20
بغداد خالية بالكامل الا مجسر قرطبة.. ازدحام وضجيج والسيطرات "لا تعترف بالاستثناء" (فيديو)
Play
بغداد خالية بالكامل الا مجسر قرطبة.. ازدحام وضجيج والسيطرات "لا تعترف بالاستثناء" (فيديو)
01:17 | 2024-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.