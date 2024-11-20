تعادل الأردن مع الكويت.. أسباب قادت "النشامى" للتفريط بالفوز

وتقدم منتخب النشامى بهدف السبق في 20 عن طريق يزن النعيمات، وسجل هدف التعادل للكويت محمد دحام بالدقيقة 66.وتراجع منتخب الأردن بهذا التعادل الذي جاء بطعم الخسارة إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 نقطة ثم بـ 11 نقطة، وبقي منتخب عُمان رابعًا بـ 6 نقاط، ثم الكويت بـ 4 نقاط، وفلسطين بـ 3 نقاط.في التقرير التالي مجموعة أسباب قادت منتخب الأردن للتفريط بالفوز أمام مضيفه الكويتي، وإهدار نقطتين جديدتين سيحد من تطلعاته في التأهل المباشر لكأس العالم 2026.تعرّض أبو حارس مرمى منتخب النشامى للإصابة مما اضطر إلى استبداله بعبد الله الفاخوري، وكان هذا التبديل سببًا في تعادل الأردن.وبالعودة إلى هدف التعادل الذي أحرزه الكويت، فإن الحارس البديل عبد الله الفاخوري يتحمل جزءًا من الهدف، عندما كانت الهجمة الكويتية من الجهة اليسرى وهو يقف في الجهة اليمنى، ليلمح محمد دحام عدم تمركز الحارس جيدًا أمام بوابة المرمى فباغته بتسديدة قوية استقرت على يمينه.وربما كان الفاخوري غير مُهيّأ ذهنيًا للمشاركة في المباراة، فهو بالكاد قد دخل أرضية الملعب لتستقبل شباكه الهدف الذي كان كالصاعقة على منتخب الأردن.لم يستوعب جمال السلامي مدرب الأردن، درس مباراة الذهاب التي أجريت في عمَّان وانتهت أيضًا بنتيجة التعادل 1-1، حيث تقدم النشامى مبكرًا بهدف موسى التعمري بالدقيقة 14، قبل أن يعدل الضيوف عبر ضربة جزاء في 90.والدرس الذي لم يستوعبه السلامي، أن التقدم بهدف وحيد لا يعني حسم المباراة، فالتراجع في الشوط الثاني كان القاسم المشترك في المباراتين، وهو التراجع الذي كلف النشامى خسارة 4 نقاط.وكان يفترض بالسلامي أن يحافظ على ذات الرتم والأسلوب الذي بدأه في الشوط الأول، لكنه سرعان ما قام بسحب اللاعب محمود مرضي والدفع بدلاً منه بالمدافع محمد أبو حشيش، وهنا سلم المدرب المباراة من حيث لا يدري.واستحوذ منتخب الكويت على الكرة وسيطر على معظم دقائق الشوط الثاني، خاصةً بعد أن افتقد النشامى لفاعليتهم الهجومية حيث افتقد اللاعبون لحسن الانتشار عند بناء الهجمة وانعدم الترابط بين خط الوسط وخط الهجوم.ووفقًا للإحصائيات، فإن سيطرة منتخب الأردن بلغت 51% مقابل 49% ما يعني أن التكافؤ كان حاضرًا في المباراة مع الإشارة إلى أن منتخب الكويت كان صاحب الفرص الأخطرـ ولو استثمر واحدة منها في الشوط الثاني لربما خرج فائزًا.وللمباراة الثانية على التوالي، لم يقدم نجما منتخب الأردن موسى التعمري ويزن النعيمات الأداء المأمول منهما، حيث ظهرا بحالة من التراجع على صعيد مستواهما الفني والبدني على حد سواء.صحيح أن يزن النعيمات أحرز هدف التقدم للأردن من تسديدة خيالية، لكنه لم يقدم شيئًا بعد الهدف وهو ما اضطر جمال السلامي إلى استبداله في الشوط الثاني والدفع برزق بني هاني.ولم يكن موسى التعمري كذلك فعالاً، فمعظم محاولاته الفردية كانت تبوء بالفشل وثقته الزائدة بقدراته لم تكن بمحلها، إذ لم يتعامل مع بعض الكرات بالشكل المأمول مما أفقده خطورته المعهودة، لينعكس ذلك سلبًا على أداء المنظومة الهجومية بشكل كامل.