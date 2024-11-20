حصاد ميسي الدولي في 2024.. لقب و6 أهداف وصدارة

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف فوز الأرجنتين 1-0 على بيرو بصناعة ليونيل ميسي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.وعزز الفوز على بيرو صدارة الأرجنتين لمجموعة تصفيات 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.ووصل رصيد رفاق ليونيل ميسي إلى 25 نقطة في المركز بفارق 5 نقاط عن أوروغواي الوصيف.توج ليونيل ميسي في عام 2024 ببطولة كوبا أمريكا في 14 يوليو/ تموز الماضي بالفوز 1-0 على كولومبيا في النهائي.ولعب ميسي 5 مباريات في كوبا أمريكا 2024 سجل خلالها هدفاً وصنع آخر في مواجهتي كندا في المجموعات ثم نصف النهائي.وعلى مستوى تصفيات 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك لعب ميسي 5 مباريات سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.وسجل ميسي 3 أهداف وصنع هدفين في الفوز 6-0 على بوليفيا، ثم صنع هدف الفوز على بيرو، فيما غاب في مباراتي تشيلي وكولومبيا للإصابة.وعلى الصعيد الودي، شارك ميسي في الفوز 1-0 على الإكوادور و4-1 على غواتيمالا وسجل هدفين وصنع آخر.وبشكل إجمالي فإن ميسي قد سجل في 2024 مع منتخب الأرجنتين 6 أهداف وصنع 5، بإجمالي 11 مساهمة تهديفية.وعلى مستوى النتائج، فاز ميسي في 9 مباريات من أصل 11 خاضها في 2024 منها واحدة بركلات الترجيح في ربع نهائي كوبا أمريكا على الإكوادور بنتيجة 5-3، بينما تعادل 1-1 مع فنزويلا في تصفيات وخسر 1-2 أمام باراغواي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في سقوطه الوحيد دولياً هذا العام.