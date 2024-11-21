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ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟

رياضة

2024-11-21 | 02:15
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
8,484 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس أولوياته للمرحلة المقبلة بعد انتهاء النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وفوز فريقه على عمان بهدف نظيف.

وحقق المنتخب العراقي فوزًا مهمًا على مضيفه العماني بنتيجة 1-0 حمل توقيع اللاعب يوسف أمين في إطار مباريات الجولة السادسة من التصفيات في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.

وقضى المدرب الإسباني كاساس بالاحتفال مع اللاعبين وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد الفوز الذي تحقق على عمان في التصفيات، حيث لم يتحدث عن العمل وأجّل كل شيء إلى عودته للعاصمة بغداد وبعدها الحديث مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال.

خيسوس كاساس يقدم طلبًا إلى الدرجال
كاساس وفي طريق العودة إلى بغداد طلب من رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بتفريغ أكبر عدد ممكن من اللاعبين في دوري نجوم العراق لمنتخب أسود الرافدين، حيث طالب بإيجاد مقترح للسماح للاعبين بالحضور في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، خصوصًا أن البطولة ستقام خارج أيام التوقف الدولي.

كما ان درجال وعد خيسوس كاساس بإيجاد مقترحات لتوفير اللاعبين، إذ يدرس الاتحاد العراقي إيقاف بطولة دوري نجوم العراق مؤقتًا من أجل فسح المجال أمامهم بالالتحاق بصفوف المنتخب في البطولة، خصوصا أن الإسباني يريد منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين لم يحظوا بالفرصة الكافية في الفترة الماضية، بحسب winwin.

قائمة من اللاعبين المطلوبين لدى مدرب العراق
يفكر خيسوس كاساس في ضم عدد من اللاعبين ولعل أبرزهم نحم فريق النجف محمد قاسم ولاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي الكسندر أوراها وكذلك نجم دهوك بيتر كوركيس وأيضا عدد من اللاعبين في الدفاع مثل مدافع الزوراء ميثم جبار ومدافع القوة الجوية حمود مشعان ولاعب وسط الشرطة حسين علي وزميله المهاجم محمد داود وغيرهم من الأسماء، الذين لم يجدوا مكانا لهم مع المدرب.

وأوقعت قرعة "خليجي 26"، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن، حيث ستقام مباريات دور المجموعات بالنسبة للمنتخب العراقي للفترة من 22 ولغاية 28 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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ماذا طلب كاساس من عدنان درجال

الفوز على عمان

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