ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟

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وحقق المنتخب فوزًا مهمًا على مضيفه العماني بنتيجة 1-0 حمل توقيع اللاعب يوسف أمين في إطار مباريات الجولة السادسة من التصفيات في المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.وقضى المدرب الإسباني كاساس بالاحتفال مع اللاعبين وأعضاء الاتحاد لكرة القدم، بعد الفوز الذي تحقق على عمان في التصفيات، حيث لم يتحدث عن العمل وأجّل كل شيء إلى عودته للعاصمة وبعدها مع رئيس الاتحاد عدنان درجال.كاساس وفي طريق العودة إلى طلب من رئيس الاتحاد عدنان درجال، بتفريغ عدد ممكن من اللاعبين في دوري نجوم لمنتخب أسود الرافدين، حيث بإيجاد مقترح للسماح للاعبين بالحضور في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، خصوصًا أن البطولة ستقام خارج أيام التوقف الدولي.كما ان درجال وعد خيسوس كاساس بإيجاد مقترحات لتوفير اللاعبين، إذ يدرس الاتحاد إيقاف بطولة دوري نجوم مؤقتًا من أجل فسح المجال أمامهم بالالتحاق بصفوف المنتخب في البطولة، خصوصا أن الإسباني يريد منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين لم يحظوا بالفرصة الكافية في الفترة الماضية، بحسبيفكر خيسوس كاساس في ضم عدد من اللاعبين ولعل أبرزهم نحم فريق النجف محمد قاسم ولاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي الكسندر أوراها وكذلك نجم دهوك بيتر كوركيس وأيضا عدد من اللاعبين في الدفاع مثل مدافع الزوراء ميثم جبار ومدافع القوة الجوية حمود مشعان ولاعب وسط الشرطة حسين علي وزميله المهاجم محمد داود وغيرهم من الأسماء، الذين لم يجدوا مكانا لهم مع المدرب.وأوقعت قرعة "خليجي 26"، المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن، حيث ستقام مباريات دور المجموعات بالنسبة للمنتخب للفترة من 22 ولغاية 28 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.