الأسماء المرشحة للمشاركة مع المنتخب العراقي في "خليجي 26"

وأوقعت قرعة "خليجي 26"، المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن.ومدرب منتخب لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، بدأ بتدوين اللاعبين الذين يرغب بضمهم للفريق في كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر/ كانون المقبل، إذ من المتوقع أن يعلن عن القائمة الرسمية للفريق منتصف الشهر المقبل.كما ان كاساس سيراعي موعد البطولة، خصوصا أنها ستقام في فترة خارج أيام فيفا، بالتالي سيقوم باستدعاء اللاعبين الذين بإمكانهم اللعب في هذا التوقيت وأيضًا سيمنح فرصة كاملة للاعبين لم يحظوا بالفرصة الكافية في المباريات السابقة بسبب ضيق الوقت وأهمية مباريات تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم.وقرر المدرب الإسباني مبدئيا استدعاء 3 لاعبين من الدوري السويدي وهم كل من لاعب هاماربي منتظر ماجد ولاعبي أوربيرو أحمد ياسين ولوكاس شليمون، إذ يسعى كاساس إلى الاعتماد على تلك الأسماء في البطولة التي تعد محطة إعدادية مناسبة للمنتخب قبل استئناف التصفيات مجددًا، خصوصًا أن الدوري السويدي سيكون في فترة توقف، بحسب winwin.ولدى المدرب كاساس مجموعة أسماء أخرى سينظر بأمرها قريبًا ومنهم لاعبون سابقون في المنتخب مثل لاعب ليستروم النرويجي مهند جعاز، حيث يتابع كاساس هذا اللاعب أيضًا ليعزز به مركز الظهير الأيسر في منتخب كون حال الدوري النرويجي سيكون مشابهاً لوضع الدوري السويدي.