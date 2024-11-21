أصداء فوز العراق على عمان لا تزال متواصلة.. هل الأمور أصبحت بيده؟

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وحقق منتخب فوزًا مهمًا على نظيره العماني بنتيجة 1-0 في إطار مباريات الجولة السادسة من التصفيات في المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.وقال علي، "المنتخب حقق 3 نقاط مهمة جدًا في مشواره بالتصفيات، لعلها تكون الأهم في مسيرته بالتصفيات وستخدمه بشكل كبير في المضي نحو هدفه بالتأهل إلى كأس العالم، خصوصًا أنه أبعد المنتخب العماني عن المنافسة بشكل كبير ليحصر مركز الوصافة بينه وبين منافسه".وأضاف: "المهم الآن أن يواصل المنتخب العمل على الأداء، تنتظره أربع مباريات أخرى في غاية الأهمية والفوز فيها سيمنحه الأفضلية على الأردن"، مبينًا بالقول: "مصير أسود الرافدين بات بين يدهم الآن ويجب أن يحافظوا على الوصافة على أقل تقدير أو التفكير بالصدارة كي يبق وصيفاً".جمال علي: المنتخب لديه مستويات أفضل من التي قدمها أمام عمانوبين قائلاً: "من أهم أسباب الفوز هو الانضباط الدفاعي الكبير من قبل لاعبي الفريق، المنتخب مارس أسلوب الضغط على حامل الكرة في خط الوسط ولم يمنح الأحمر العماني بالتصرف في شكل مريح، أعتقد أن الفريق لديه أيضًا أفضل من المستويات التي قدمها".وتابع: "المنتخب العماني فريق جيد والفوز عليه في أرضه ليس بالأمر السهل، أعتقد أن المنتخبات الأخرى في المجموعة ستعاني أمام الأحمر العماني ويجب أن تكون حذرة لأنها ستجد منافسًا قويًا وأعتقد أنهم سيقاتلون من أجل حصد المركز الرابع في المجموعة"، بحسبوبفوزه على عمان، احتل منتخب وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب العماني عند النقطة السادسة في المركز الرابع.