أصداء فوز العراق على عمان لا تزال متواصلة.. هل الأمور أصبحت بيده؟

وحقق منتخب العراق
فوزًا مهمًا على نظيره العماني بنتيجة 1-0 في إطار مباريات الجولة السادسة من التصفيات في المباراة التي أقيمت على ملعب
مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.
وقال علي، "المنتخب العراقي
حقق 3 نقاط مهمة جدًا في مشواره بالتصفيات، لعلها تكون الأهم في مسيرته بالتصفيات وستخدمه بشكل كبير في المضي نحو هدفه بالتأهل إلى كأس العالم، خصوصًا أنه أبعد المنتخب العماني عن المنافسة بشكل كبير ليحصر مركز الوصافة بينه وبين منافسه".
وأضاف: "المهم الآن أن يواصل المنتخب العمل على تحسين
الأداء، تنتظره أربع مباريات أخرى في غاية الأهمية والفوز فيها سيمنحه الأفضلية على الأردن"، مبينًا بالقول: "مصير أسود الرافدين بات بين يدهم الآن ويجب أن يحافظوا على الوصافة على أقل تقدير أو التفكير بالصدارة كي يبق وصيفاً".
جمال علي: المنتخب العراقي
لديه مستويات أفضل من التي قدمها أمام عمان
وبين قائلاً: "من أهم أسباب الفوز هو الانضباط الدفاعي الكبير من قبل لاعبي الفريق، المنتخب مارس أسلوب الضغط على حامل الكرة في خط الوسط ولم يمنح الأحمر العماني بالتصرف في شكل مريح، أعتقد أن الفريق العراقي
لديه أيضًا أفضل من المستويات التي قدمها".
وتابع: "المنتخب العماني فريق جيد والفوز عليه في أرضه ليس بالأمر السهل، أعتقد أن المنتخبات الأخرى في المجموعة ستعاني أمام الأحمر العماني ويجب أن تكون حذرة لأنها ستجد منافسًا قويًا وأعتقد أنهم سيقاتلون من أجل حصد المركز الرابع في المجموعة"، بحسب winwin.
وبفوزه على عمان، احتل منتخب العراق
وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب العماني عند النقطة السادسة في المركز الرابع.
وفي النافذة المقبلة من التصفيات، سيواجه المنتخب العراقي
نظيره الكويتي في 20 مارس/ آذار 2025 في ملعب
البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات، ثم سيلاعب بعدها المنتخب الفلسطيني على الأرض المفترضة لمنتخب الفدائي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.