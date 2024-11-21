السيتي يرصد مبلغا ضخما لتجديد عقد هالاند

وكانت تقارير صحفية أفادت في الساعات الماضية بتوصل النادي "لاتفاق مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا يقضي بتوقيعه على عقد جديد، يمنع رحيله بنهاية الموسم الحالي".ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الخطوة التالية تتمثل في تمديد عقد هالاند، الذي يتبقى على نهاية عقده عامان ونصف.وذكرت الصحيفة أن هالاند سيحصل على عقد جديد ستتراوح مدته من 4 إلى 5 سنوات بقيمة إجمالية 100 مليون جنيه إسترليني.وسيحصل هالاند على راتب يتراوح من 20 إلى 25 مليون إسترليني في السنة، بحسب مدة العقد، ما سيجعله صاحب الراتب في تاريخ المسابقة الإنجليزية.ويبلغ راتب البلجيكي دي بروين الذي يبدو قريبا من الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، 400 ألف إسترليني في الأسبوع وهو في تاريخ المسابقة.ولكن هالاند من جانبه وبحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" قبل يومين، سيتقاضى في الأسبوع نصف مليون إسترليني ليدون تاريخا جديدا في البريميرليغ على الصعيد المالي.وينتهي عقد هالاند الحالي مع مانشستر سيتي في صيف 2027 حيث يتبقى له موسمين ونصف لكن السماوي تريد حسم مستقبل نجمها النرويجي.يذكر أن هالاند انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022 مقابل 60 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لعقده السابق في سيغنال إدونا بارك.وحقق هالاند نجاحات مدوية في الاتحاد ففاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك نال دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية والسوبر القاري.وسجل هالاند 105 هدفا وصنع 14 آخرين في 114 مباراة بكافة البطولات مع السماوي وتوج مرتين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ويتصدر حالياً القائمة برصيد 12 هدفاً بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.