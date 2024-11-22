Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد داخل بغداد والمحافظات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انتر ميامي يختار مدربه الجديد.. ماذا يعني لميسي؟

رياضة

2024-11-22 | 10:10
انتر ميامي يختار مدربه الجديد.. ماذا يعني لميسي؟
603 مشاهدة

كشفت تقارير إعلامية عن هوية المدرب الجديد لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي سيتولى المسؤولية خلفا للأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، الذي ترك منصبه في أعقاب الخروج المبكر من بطولة الدوري المحلي لكرة القدم MLS.

خرج إنتر ميامي من دور الـ16 في الدوري الأمريكي بعد خسارته في مباراتين مقابل انتصار وحيد ضد نظيره أتالانتا يونايتد.
وفي هذا الصدد، استقر مسؤولو إنتر ميامي على التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق بداية من العام المقبل 2025، والذي سيشهد مشاركة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.
قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو إن "(الأرجنتيني) خافيير ماسكيرانو وافق على تولي منصب المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميامي".
وأضاف أن "العقد يمتد لـ3 سنوات ساري المفعول، مع استعداد ماسكيرانو لقبول جميع الشروط نظير تولي المهمة".
وأتم رومانو بقوله "لقد كانت لدى ماسكيرانو دائما، علاقة خاصة وصداقة قوية مع ليونيل ميسي، والآن سيصبح مدربه في الدوري الأمريكي لكرة القدم".
ولعب ماسكيرانو بجوار ميسي في فريق برشلونة، خلال الفترة بين عامي 2010 و2018، قبل أن يرحل وينضم إلى هيبي شينا في الدوري الصيني.

وعلى المستوى التدريبي، قاد ماسكيرانو منتخب الأرجنتين الأولمبي وشارك معه في أولمبياد باريس 2024 الأخيرة لكنه خرج من ربع النهائي بالخسارة 0-1 على يد فرنسا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

انتر ميامي

ميسي

ماسكيرانو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
نيمار يهاجم رودري ويصفه بـ"الثرثار"
12:02 | 2024-11-22
فليك يحرج نجوم برشلونة أمام الجماهير.. ما شأن لامين؟
11:15 | 2024-11-22
أول تعليق لمدرب اسبانيا على مواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم
10:32 | 2024-11-22
هل سيخوض نسيم حميد نزالا ضد جيك بول؟
09:31 | 2024-11-22
جوارديولا بعد تجديد عقده: سأبقى في السيتي حتى لو هبطنا
09:11 | 2024-11-22
مواجهة نارية بين إيطاليا وألمانيا.. قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية
07:37 | 2024-11-22
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
29.34%
13:28 | 2024-11-21
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
13:28 | 2024-11-21
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
22.25%
02:15 | 2024-11-21
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
02:15 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
14.04%
15:41 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
15:41 | 2024-11-21
لجنة التعداد الأمنية تتحدث عن القرار النهائي بشأن حظر التجوال
12.89%
11:32 | 2024-11-21
لجنة التعداد الأمنية تتحدث عن القرار النهائي بشأن حظر التجوال
11:32 | 2024-11-21
تولد 1900.. التعداد السكاني يكشف عن اكبر معمرة في العراق (صور)
11.04%
11:08 | 2024-11-21
تولد 1900.. التعداد السكاني يكشف عن اكبر معمرة في العراق (صور)
11:08 | 2024-11-21
الأسماء المرشحة للمشاركة مع المنتخب العراقي في &quot;خليجي 26&quot;
10.42%
02:59 | 2024-11-21
الأسماء المرشحة للمشاركة مع المنتخب العراقي في "خليجي 26"
02:59 | 2024-11-21
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الاعتداء والاستهزاء بفتاة "مختلة عقليا" في بغداد.. ماذا فعلت الشرطة؟ (شاهد)
Play
الاعتداء والاستهزاء بفتاة "مختلة عقليا" في بغداد.. ماذا فعلت الشرطة؟ (شاهد)
05:00 | 2024-11-22
ولدت بانتهاء حكم والي بغداد تقي الدين باشا.. التعداد يكشف عن معمرات لأكثر من قرن
Play
ولدت بانتهاء حكم والي بغداد تقي الدين باشا.. التعداد يكشف عن معمرات لأكثر من قرن
02:13 | 2024-11-22
التعداد يكشف عن أكبر "معمرة" في العراق.. عمرها 119 عاما
Play
التعداد يكشف عن أكبر "معمرة" في العراق.. عمرها 119 عاما
14:51 | 2024-11-20
في البصرة.. كلاب تهاجم موظفي التعداد (فيديو)
Play
في البصرة.. كلاب تهاجم موظفي التعداد (فيديو)
14:00 | 2024-11-20
شاهد.. منزل سكني يتحول الى سواد في الموصل
Play
شاهد.. منزل سكني يتحول الى سواد في الموصل
09:54 | 2024-11-20
حريق كبير يلتهم منزلا ومحال تجارية في بغداد (صور)
Play
حريق كبير يلتهم منزلا ومحال تجارية في بغداد (صور)
07:28 | 2024-11-20
بالفيديو: أهالي "الحمزة الشرقي" يعانون من واقع خدمي مأساوي‎
Play
بالفيديو: أهالي "الحمزة الشرقي" يعانون من واقع خدمي مأساوي‎
06:12 | 2024-11-20
فرق التعداد السكاني تصل إلى منزل السيد الصدر (فيديو)
Play
فرق التعداد السكاني تصل إلى منزل السيد الصدر (فيديو)
05:33 | 2024-11-20
بالفيديو.. التعداد السكاني يغيّر موازين البرلمان‎
Play
بالفيديو.. التعداد السكاني يغيّر موازين البرلمان‎
04:16 | 2024-11-20
وزارة العمل تدعم الأطفال في اليوم العالمي للطفولة‎
Play
وزارة العمل تدعم الأطفال في اليوم العالمي للطفولة‎
02:24 | 2024-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.