انتر ميامي يختار مدربه الجديد.. ماذا يعني لميسي؟

خرج إنتر ميامي من دور الـ16 في الدوري الأمريكي بعد خسارته في مباراتين مقابل انتصار ضد نظيره أتالانتا يونايتد.وفي هذا الصدد، استقر مسؤولو إنتر ميامي على التعاقد مع مدرب جديد يقود بداية من العام المقبل 2025، والذي سيشهد مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية بالولايات .قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو إن "(الأرجنتيني) خافيير ماسكيرانو وافق على تولي منصب المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميامي".وأضاف أن "العقد يمتد لـ3 سنوات المفعول، مع استعداد ماسكيرانو لقبول جميع الشروط نظير تولي المهمة".وأتم رومانو بقوله "لقد كانت لدى ماسكيرانو دائما، علاقة خاصة وصداقة قوية مع ليونيل ميسي، والآن سيصبح مدربه في الدوري الأمريكي لكرة القدم".ولعب ماسكيرانو بجوار ميسي في فريق برشلونة، خلال الفترة بين عامي 2010 و2018، قبل أن يرحل وينضم إلى هيبي شينا في الدوري الصيني.وعلى المستوى التدريبي، قاد ماسكيرانو منتخب الأرجنتين الأولمبي وشارك معه في أولمبياد باريس 2024 الأخيرة لكنه خرج من ربع النهائي بالخسارة 0-1 على يد فرنسا.