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بسبب ركلة جزاء.. اقتحام غرفة حكم والاعتداء عليه (فيديو)
Alsumaria Tv
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قام لاعبو فريق هوراكان، بالاعتداء على حكم مباراة فريقهم أمام بوكا جونيورز، ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، بعد إلغاء ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وشهدت اللحظات الأخيرة في المباراة أحداثا مضطربة، إذ احتسب الحكم هيرنان ماسترانغيلو ركلة جزاء لهوراكان قبل أن يعود ويلغيها، لتشتعل الأجواء في ملعب
المباراة.
وكانت المباراة مليئة بالتوترات، إذ تشاجر المشجعون ومقاعد بدلاء بوكا جونيورز، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مرتين لعدة دقائق.
وبعد صافرة النهاية، حاول مسؤولو هوراكان والصحافيون والمقربون للنادي، الغاضبون من قرارات الحكم، الانقضاض على الباب المغلق لغرفة تبديل ملابس الحكام، لكن رجال الشرطة
منعوا وصولهم، حيث شوهد أيضاً لاعبو الفريق
يحاولون الوصول إلى غرفة
الحكام.
وأهدر هوراكان فرصة اعتلاء الصدارة بهذا التعادل، إذ حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر فيليز سارسفيلد، بينما يحتل بوكا جونيورز المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
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