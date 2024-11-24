بسبب ركلة جزاء.. اقتحام غرفة حكم والاعتداء عليه (فيديو)

وشهدت اللحظات الأخيرة في المباراة أحداثا مضطربة، إذ احتسب الحكم هيرنان ماسترانغيلو ركلة جزاء لهوراكان قبل أن يعود ويلغيها، لتشتعل الأجواء في المباراة.وكانت المباراة مليئة بالتوترات، إذ تشاجر المشجعون ومقاعد بدلاء بوكا جونيورز، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مرتين لعدة دقائق.وبعد صافرة النهاية، حاول مسؤولو هوراكان والصحافيون والمقربون للنادي، الغاضبون من قرارات الحكم، الانقضاض على الباب المغلق لغرفة تبديل ملابس الحكام، لكن منعوا وصولهم، حيث شوهد أيضاً لاعبو يحاولون الوصول إلى الحكام.وأهدر هوراكان فرصة اعتلاء الصدارة بهذا التعادل، إذ حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر فيليز سارسفيلد، بينما يحتل بوكا جونيورز المركز الثامن برصيد 35 نقطة.