هبوط حاد لهالاند.. هل أصيب بلعنة "أرتيتا"

وعاش هالاند، ليلة كارثية، أمس السبت، بعدما كان شاهدا على خسارة السيتي (0-4) في عقر داره على يد في الدوري الإنجليزي.من جانبها، سلطت صحيفة "الديلي ميل" الضوء على إحصائيات هالاند في المباريات الأخيرة، والتي تخللها خسارة سيتي في 5 مواجهات متتالية.وأشارت إلى تسجيل هالاند، هدفه العاشر في البريميرليج خلال تعادل فريقه مع آرسنال (2-2) يوم 22 أيلول الماضي.لكن تلك المباراة شهدت مع نهايتها، اشتباكات جانبية بين هالاند وبعض لاعبي آرسنال، قبل أن يتجه لمدربهم ميكيل أرتيتا عقب اللقاء، ووجه له عبارة "ابقى متواضعا".وأفادت الصحيفة بأن هالاند خاض 7 مباريات منذ تلك الليلة، شارك بها جميعا من البداية حتى النهاية، لكنه لم يسجل سوى هدفين.وأضافت "الهدفان جاءا بعد توجيه هالاند 36 تسديدة نحو مرمى المنافسين، 15 منها فقط ذهبت بين القائمين والعارضة".وأكدت أن الأهداف المتوقعة لهالاند في تلك المواجهات، وصلت إلى 8.03 هدف، مما يعني أن نسبة تحويله الفرص إلى أهداف، تراجعت بنحو 75% عما كانت عليه.هذا ما تؤكده مواجهة توتنهام، التي شهدت إطلاق الدولي النرويجي 7 تسديدات على مرمى الفريق الضيف، دون أن ينجح في هز الشباك.