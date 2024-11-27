تدني مستويات لاعبي المنتخب العراقي حديث الشارع الرياضي.. ما الأسباب؟

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وقال عبد الحميد، "هناك عدة أسباب لتدني المستويات وعدم وجود مواهب حقيقية في المنتخبات العراقية، إن نظرنا إلى تشكيلة منتخب الأخيرة أمام عمان، فسنجد أنها شهدت مشاركة اللاعبين زيد وأحمد باسل فقط من الدوري من بين أحد عشر لاعبًا، حيث كانت بقية التشكيلة من اللاعبين الذين يحترفون في الفرق الخارجية سواء في الخليج أو في أوروبا".وأضاف: "اللاعبون المغتربون والمحترفون أثبتوا أحقيتهم بالتمثيل الدولي، ولكن في ذات الوقت هذا يعد مؤشرًا على انحسار القاعدة المحلية للمنتخب العراقي، بعدما كانت هذه القاعدة عامرة بالمواهب، حيث تشارك ثلاثة منتخبات في آن واحد في الاستحقاقات الخارجية، منتخب لم يكن يشارك بفريق واحد فقط في السابق، بسبب كثرة اللاعبين الجيدين".وتابع: "فرق الدوري في السابق وبمختلف درجاتها كانت تزخر بالمواهب، لذلك كانت المهمة صعبة على كل مدرب يتولى قيادة أي فريق من الفرق العراقية الوطنية، لأنه يريد ضم عدد كبير من اللاعبين، بينما العدد المسموح به 23 لاعبًا أو أقل، ولكن هذا الأمر لم يعد موجودًا على الرغم من أن مدرب خيسوس كاساس يواصل منح الفرص للاعبين وتجريبهم في المباريات".وبين قائلاً: "أعتقد أن من أهم أسباب تدني المستويات وغياب المواهب هي غياب الرياضة المدرسية، وعدم الاهتمام اللازم بالفئات العمرية في الأندية وفي المسابقات الاتحادية، وكذلك ضعف المنافسة والأداء في المسابقات كافة، وأيضًا وجود ستة محترفين أجانب في دوري نجوم العراق، لذلك تضطر الإدارات والأجهزة الفنية لإشراكهم تحسبًا للانتقادات والشبهات، والسبب الخامس هو غياب الكشافين لانتقاء المواهب في المجالات كافة"، بحسبويعيش الشارع الرياضي حالة من عدم الرضا، بسبب تدني مستويات اللاعبين مع منتخب أسود الرافدين، وأيضًا مع أنديتهم في دوري نجوم .وتم استئناف مباريات دوري نجوم من جديد بعد توقف المسابقة نتيجة التوقف الدولي، لكن تأخر انطلاق مباريات الجولة الثامنة الحالية بسبب التعداد العام للسكان والمساكن يومي 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، حيث تم فرض حظر التجول في البلد.