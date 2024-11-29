هل سيخوض المنتخب العراقي مباراة ودية في قطر؟

ويستعد المنتخب العراقي
للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق البطولة في 21 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025.
وسيبدأ منتخب العراق
معسكره التدريبي في الدوحة في الثالث عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول
المقبل، استعداداً لبطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، حيث سيتم قبلها الإعلان رسمياً عن قائمة أسود الرافدين المشاركة في البطولة، إذ من المتوقع أن تصدر خلال الأسبوع الأول
من الشهر المقبل.
وجلس الاتحاد العراقي
مع المدرب خيسوس كاساس لمناقشة متطلبات المعسكر وكل ما يحتاجه منتخب العراق
هناك، حيث تم مناقشة العديد من الأمور اللوجستية والفنية ومن بينها إقامة مباراة ودية مع أحد المنتخبات العربية الحاضرة هناك مثل المنتخب الكويتي، بالإضافة إلى منتخب سوريا الذي ليس لديه أي استحقاق دولي في الفترة الحالية.
تدريبات مكثفة تنتظر لاعبي منتخب العراق في الدوحة
وأبلغ المدرب خيسوس كاساس الاتحاد العراقي
بأنه لا يرغب بخوض أي مباراة ودية قبل بطولة كأس الخليج وسيكتفي فقط بالمعسكر وتجمع اللاعبين، إذ سيخضع الجميع لتدريبات بدنية مكثفة للوصول إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق البطولة، لاسيما أن كاساس أبدى امتعاضه من انخفاض اللياقة البدنية لدى أغلب اللاعبين.
وسبق للاتحاد العراقي
أن أرسل المدير الإداري للمنتخب العراقي
مهدي كريم إلى الدوحة من أجل إكمال جميع الأمور اللوجستية المتعلقة بالمعسكر وفندق إقامة أسود الرافدين، حيث تم الاتفاق مع الجانب القطري على جميع هذه التفاصيل لينطلق المعسكر في وقته المحدد.
وفضّل كاساس إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي
في الدوحة، لإضفاء المزيد من الخصوصية على المعسكر، خصوصاً أن إقامته في البصرة ستضع لاعبي الفريق تحت الضغط بسبب وجود الجماهير ووسائل الإعلام العراقية بكثافة والمدرب لا يرغب بذلك قبل انطلاق منافسات البطولة.
وأوقعت قرعة كأس الخليج، منتخب العراق
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، حيث سيلاعب المنتخب اليمني في 22 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل على أن يواجه المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في الثامن والعشرين من ذات الشهر.