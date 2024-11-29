هل سيخوض المنتخب العراقي مباراة ودية في قطر؟

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق البطولة في 21 ديسمبر/ كانون المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025.وسيبدأ منتخب معسكره التدريبي في الدوحة في الثالث عشر من شهر ديسمبر/ كانون المقبل، استعداداً لبطولة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت، حيث سيتم قبلها الإعلان رسمياً عن قائمة أسود الرافدين المشاركة في البطولة، إذ من المتوقع أن تصدر خلال الأسبوع من الشهر المقبل.وجلس الاتحاد مع المدرب خيسوس كاساس لمناقشة متطلبات المعسكر وكل ما يحتاجه منتخب هناك، حيث تم مناقشة العديد من الأمور اللوجستية والفنية ومن بينها إقامة مباراة ودية مع أحد المنتخبات العربية الحاضرة هناك مثل المنتخب الكويتي، بالإضافة إلى منتخب سوريا الذي ليس لديه أي استحقاق دولي في الفترة الحالية.وأبلغ المدرب خيسوس كاساس الاتحاد بأنه لا يرغب بخوض أي مباراة ودية قبل بطولة كأس الخليج وسيكتفي فقط بالمعسكر وتجمع اللاعبين، إذ سيخضع الجميع لتدريبات بدنية مكثفة للوصول إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق البطولة، لاسيما أن كاساس أبدى امتعاضه من انخفاض اللياقة البدنية لدى أغلب اللاعبين.وسبق للاتحاد أن أرسل المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم إلى الدوحة من أجل إكمال جميع الأمور اللوجستية المتعلقة بالمعسكر وفندق إقامة أسود الرافدين، حيث تم الاتفاق مع الجانب القطري على جميع هذه التفاصيل لينطلق المعسكر في وقته المحدد.