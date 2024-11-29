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تراجع مستوى مهند علي "ميمي" يقلق الشارع الرياضي العراقي

رياضة

2024-11-29 | 04:10
تراجع مستوى مهند علي &quot;ميمي&quot; يقلق الشارع الرياضي العراقي
781 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد المدرب العراقي ثائر عدنان خطوتين من أجل إعادة إحياء مسيرة مهاجم المنتخب العراقي ونادي الشرطة مهند علي "ميمي" وعودته لمستواه المعهود.

ويقدم "ميمي" البالغ من العمر (25 عاماً)، مستويات متذبذبة مع فريقه الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة وكذلك مع المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال عدنان، "إن مهند علي مهاجم مميز، المنتخب العراقي ونادي الشرطة كانا يعولان عليه كثيراً في السابق لأنه لاعب حاسم وبإمكانه التسجيل من أنصاف الفرص وحتى كان قريباً من اللعب في أفضل الدوريات الأوروبية، لكن للأسف كثرة الإصابات أثرت على مستوياته كثيراً وتراجع بشكل ملحوظ".

وأضاف: "الموسم الحالي يعد أحد أصعب المواسم التي تواجه اللاعب مهند علي، فريق الشرطة عول عليه كثيراً من أجل جلب الانتصار الآسيوي الأول، لكن اللاعب أضاع الكثير من الفرص وفي مباريات مهمة كما حدث في مباراة الوصل وأيضاً أمام باختاكور، شاهدنا بأن الفرص تضيع بصورة غريبة في وقت كان ميمي يسجل من أنصاف الفرص وأصعبها في السابق".

ثائر عدنان: استمرار مشاركة مهند علي سيؤثر كثيراً على اللاعب
وتابع: "استمرار مشاركة مهند علي بهذا الوضع وباستمرار، سيؤثر على اللاعب بشكل كبير جداً، اللاعب بحاجة إلى فترة نقاهة وراحة كي يعيد حساباته، أعتقد أن ميمي يجب أن يشاهد المباريات بعد نهايتها لينظر إلى نفسه ومستوياته والجميع متيقن بأنه غير راضٍ عن هذا الأداء وردود فعله كانت واضحة بعد إضاعة كل هجمة".

وأكمل: "ميمي لم يعد بمقدوره تسجيل الأهداف وظهر مستعجلاً أمام المرمى وأيضاً لا يتعاون مع زملائه في الفريق، وهذه الصفات جديدة عليه، لذلك فإن اللاعب يحتاج أولاً إلى منحه الراحة الكافية لإعادة الحسابات أولاً وأيضاً إجراء وحدات تدريبية خاصة ومكثفة ليتمكن من معالجة نقاط الضعف وتحسينها في قادم المباريات".
 
وأتم عدنان حديثه قائلاً: "الضغط الجماهيري في المنتخب العراقي والشرطة، قد يكون أيضاً أحد الأسباب التي أثرت في مستوى مهند علي ولياقته البدنية، قد تكون أيضاً منظومة لعب الشرطة لا تلائم أسلوب ميمي، ولعل اللاعب قد يحتاج إلى تغيير الأجواء أيضاً، خصوصاً أنه كان يرغب في الانتقال إلى أوروبا خلال الانتقالات الشتوية من العام الماضي"، بحسب winwin.

وعلى الرغم من عدم قدرته على التسجيل الأهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن ميمي قدم مستويات جيدة في دوري نجوم العراق هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات وقدم تمريرة حاسمة واحدة لزملائه.

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تراجع مستوى

مهند علي "ميمي"

الشارع الرياضي

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