تراجع مستوى مهند علي "ميمي" يقلق الشارع الرياضي العراقي

نيوز – رياضة



حدد المدرب ثائر عدنان خطوتين من أجل إعادة إحياء مسيرة مهاجم المنتخب ونادي مهند علي "ميمي" وعودته لمستواه المعهود.





وقال عدنان، "إن مهند علي مهاجم مميز، المنتخب ونادي كانا يعولان عليه كثيراً في السابق لأنه لاعب حاسم وبإمكانه التسجيل من أنصاف الفرص وحتى كان قريباً من اللعب في أفضل الدوريات الأوروبية، لكن للأسف كثرة الإصابات أثرت على مستوياته كثيراً وتراجع بشكل ملحوظ".



وأضاف: "الموسم الحالي يعد أحد أصعب المواسم التي تواجه اللاعب مهند علي، فريق عول عليه كثيراً من أجل جلب الانتصار الآسيوي الأول، لكن اللاعب أضاع الكثير من الفرص وفي مباريات مهمة كما حدث في مباراة الوصل وأيضاً أمام باختاكور، شاهدنا بأن الفرص تضيع بصورة غريبة في وقت كان ميمي يسجل من أنصاف الفرص وأصعبها في السابق".



ثائر عدنان: استمرار مشاركة مهند علي سيؤثر كثيراً على اللاعب

وتابع: "استمرار مشاركة مهند علي بهذا الوضع وباستمرار، سيؤثر على اللاعب بشكل كبير جداً، اللاعب بحاجة إلى فترة نقاهة وراحة كي يعيد حساباته، أعتقد أن ميمي يجب أن يشاهد المباريات بعد نهايتها لينظر إلى نفسه ومستوياته والجميع متيقن بأنه غير راضٍ عن هذا الأداء وردود فعله كانت واضحة بعد إضاعة كل هجمة".



وأكمل: "ميمي لم يعد بمقدوره تسجيل الأهداف وظهر مستعجلاً أمام المرمى وأيضاً لا يتعاون مع زملائه في الفريق، وهذه الصفات جديدة عليه، لذلك فإن اللاعب يحتاج أولاً إلى منحه الراحة الكافية لإعادة الحسابات أولاً وأيضاً إجراء وحدات تدريبية خاصة ومكثفة ليتمكن من معالجة نقاط الضعف وتحسينها في قادم المباريات". ويقدم "ميمي" البالغ من العمر (25 عاماً)، مستويات متذبذبة مع فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة وكذلك مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك.وقال عدنان، "إن مهند علي مهاجم مميز، المنتخب ونادي كانا يعولان عليه كثيراً في السابق لأنه لاعب حاسم وبإمكانه التسجيل من أنصاف الفرص وحتى كان قريباً من اللعب في أفضل الدوريات الأوروبية، لكن للأسف كثرة الإصابات أثرت على مستوياته كثيراً وتراجع بشكل ملحوظ".وأضاف: "الموسم الحالي يعد أحد أصعب المواسم التي تواجه اللاعب مهند علي، فريق عول عليه كثيراً من أجل جلب الانتصار الآسيوي الأول، لكن اللاعب أضاع الكثير من الفرص وفي مباريات مهمة كما حدث في مباراة الوصل وأيضاً أمام باختاكور، شاهدنا بأن الفرص تضيع بصورة غريبة في وقت كان ميمي يسجل من أنصاف الفرص وأصعبها في السابق".وتابع: "استمرار مشاركة مهند علي بهذا الوضع وباستمرار، سيؤثر على اللاعب بشكل كبير جداً، اللاعب بحاجة إلى فترة نقاهة وراحة كي يعيد حساباته، أعتقد أن ميمي يجب أن يشاهد المباريات بعد نهايتها لينظر إلى نفسه ومستوياته والجميع متيقن بأنه غير راضٍ عن هذا الأداء وردود فعله كانت واضحة بعد إضاعة كل هجمة".وأكمل: "ميمي لم يعد بمقدوره تسجيل الأهداف وظهر مستعجلاً أمام المرمى وأيضاً لا يتعاون مع زملائه في الفريق، وهذه الصفات جديدة عليه، لذلك فإن اللاعب يحتاج أولاً إلى منحه الراحة الكافية لإعادة الحسابات أولاً وأيضاً إجراء وحدات تدريبية خاصة ومكثفة ليتمكن من معالجة نقاط الضعف وتحسينها في قادم المباريات".