تقييم بلغ 4.2 من أصل 5.. السعودية تقترب من استضافة مونديال 2034

وأكدت أعلى هيئة كروية قدرة المملكة السعودية على تنظيم بطولة كأس العالم 2034 بنجاح، حيث من المتوقع أن يُناقش الملف بشكل رسمي خلال مؤتمر "فيفا" المزمع عقده في 11 ديسمبر/ كانون المقبل، حيث يتم الإعلان عن المضيفة بشكل نهائي.ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034.. رؤية مبتكرة للقرن الجديدوصف فيفا العرض السعودي بأنه يقدم رؤية "فريدة ومبتكرة وطموحة للقرن المقبل" من بطولات كأس العالم. وأضاف في تقريره أن الملف "يقدم مقترحًا قويًّا شاملًا، انعكس في نتائج التقييم الفني، الذي يقيّم البنية التحتية المقترحة (الرياضية والعامة) فضلًا عن إمكاناتها التجارية".وأضاف: "يقترح العرض مجموعة من البنية التحتية الجديدة الحديثة التي تجمع بين ما هو رائد في الصناعة وعناصر مبتكرة، وفي بعض الحالات حتى استكشاف أراض جديدة من حيث التصميم، وكيفية تفاعل أصحاب المصلحة مع البطولة".من الجانب التجاري، أوضح فيفا: "من منظور تجاري، فإن ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 يوفر هذا العرض منصة مالية جيدة جدًا، بناءً على مزيج من إمكانات الإيرادات التنافسية وكفاءة التكلفة الواضحة".وأشار إلى أن "الالتزام بالعرض من قبل أصحاب المصلحة على جميع المستويات في المملكة السعودية، بدءًا من الحكومة إلى القطاع الخاص، واضح تمامًا ويضمن إطارًا قانونيًّا قويًّا لتنظيم كأس العالم بسلاسة ونجاح، بعد عشر سنوات".التزام حقوق الإنسان يعزز الملف السعودي