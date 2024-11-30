Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إدارة بايدن تدرس تعزيز "حل الدولتين"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تقييم بلغ 4.2 من أصل 5.. السعودية تقترب من استضافة مونديال 2034

رياضة

2024-11-30 | 03:39
تقييم بلغ 4.2 من أصل 5.. السعودية تقترب من استضافة مونديال 2034
376 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تحصل ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 على تقييم مرتفع بلغ 4.2 من أصل 5، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما يعكس جاهزية ملف الملكة لتلبية جميع المعايير المطلوبة.

وأكدت أعلى هيئة كروية قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم بطولة كأس العالم 2034 بنجاح، حيث من المتوقع أن يُناقش الملف بشكل رسمي خلال مؤتمر "فيفا" المزمع عقده في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث يتم الإعلان عن الدولة المضيفة بشكل نهائي.

ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034.. رؤية مبتكرة للقرن الجديد
وصف فيفا العرض السعودي بأنه يقدم رؤية "فريدة ومبتكرة وطموحة للقرن المقبل" من بطولات كأس العالم. وأضاف في تقريره أن الملف "يقدم مقترحًا قويًّا شاملًا، انعكس في نتائج التقييم الفني، الذي يقيّم البنية التحتية المقترحة (الرياضية والعامة) فضلًا عن إمكاناتها التجارية".

وأضاف: "يقترح العرض مجموعة من البنية التحتية الجديدة الحديثة التي تجمع بين ما هو رائد في الصناعة وعناصر مبتكرة، وفي بعض الحالات حتى استكشاف أراض جديدة من حيث التصميم، وكيفية تفاعل أصحاب المصلحة مع البطولة".

إمكانات تجارية ودعم حكومي واسع
من الجانب التجاري، أوضح فيفا: "من منظور تجاري، فإن ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 يوفر هذا العرض منصة مالية جيدة جدًا، بناءً على مزيج من إمكانات الإيرادات التنافسية وكفاءة التكلفة الواضحة".

وأشار إلى أن "الالتزام بالعرض من قبل أصحاب المصلحة على جميع المستويات في المملكة العربية السعودية، بدءًا من الحكومة إلى القطاع الخاص، واضح تمامًا ويضمن إطارًا قانونيًّا قويًّا لتنظيم كأس العالم بسلاسة ونجاح، بعد عشر سنوات".
التزام حقوق الإنسان يعزز الملف السعودي
 
أشاد التقرير أيضًا بالجهود المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن "الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد الطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل مقدم العرض، فضلًا عن الالتزامات الملموسة التي قطعها مقدم العرض وجميع أصحاب المصلحة المحليين، توفر أساسًا يمكن لجميع الأطراف العمل من خلاله بشكل بناء لتطوير آليات لمعالجة هذه الأمور".

يجمع ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 بين الطموح والابتكار، مدعومًا ببنية تحتية متطورة ورؤية واضحة لتقديم تجربة استثنائية، بدعم حكومي وشراكات قوية على جميع المستويات، وبالتالي يبدو أن المملكة مهيأة لتقديم نسخة من كأس العالم تبقى في الذاكرة لعقود.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

تقييم بلغ 4.2 من أصل 5

السعودية تقترب من استضافة مونديال 2034

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
محمد داود يغيب.. الشرطة يستعد لمواجهة بيرسبوليس في النخبة الآسيوية
06:10 | 2024-11-30
وفاة مصارع عراقي دولي سابق.. من هو "زهير شوكت"؟
03:02 | 2024-11-30
دوري نجوم العراق.. تعرف على مباريات اليوم في انطلاق الجولة التاسعة
02:31 | 2024-11-30
رونالدو يعود بالنصر إلى سكة الانتصارات
12:31 | 2024-11-29
ريال مدريد: ستتم معاقبة موجه الإهانات العنصرية لفينيسيوس خارج القضاء
10:28 | 2024-11-29
مشجع غاضب يحرق قميص مبابي (صورة)
05:28 | 2024-11-29
فيديو يعود تاريخه لـ1974.. إليك توقعات عادل إمام وسعيد صالح للعام 2000
28.15%
06:40 | 2024-11-28
فيديو يعود تاريخه لـ1974.. إليك توقعات عادل إمام وسعيد صالح للعام 2000
06:40 | 2024-11-28
بعد قرار الغاء المنصة.. هل سنشهد ارتفاعاً جنونيا بأسعار الدولار في العراق؟
24.39%
03:55 | 2024-11-29
بعد قرار الغاء المنصة.. هل سنشهد ارتفاعاً جنونيا بأسعار الدولار في العراق؟
03:55 | 2024-11-29
4 لاعبين مرشحين للعودة للمنتخب العراقي في &quot;خليجي 26&quot;.. من هم؟
15.6%
02:15 | 2024-11-29
4 لاعبين مرشحين للعودة للمنتخب العراقي في "خليجي 26".. من هم؟
02:15 | 2024-11-29
شاهدوا كيف تعرّضت وفاء موصللي للضرب في مطار بيروت وردّ صادم من مصدر أمني عليها!
11.33%
08:04 | 2024-11-28
شاهدوا كيف تعرّضت وفاء موصللي للضرب في مطار بيروت وردّ صادم من مصدر أمني عليها!
08:04 | 2024-11-28
سوريا تشتعل والمعارك تقترب.. العراق يتأهب والحدود &quot;تحت السيطرة&quot;
10.59%
08:14 | 2024-11-29
سوريا تشتعل والمعارك تقترب.. العراق يتأهب والحدود "تحت السيطرة"
08:14 | 2024-11-29
بشرى سارة للطلبة العراقيين
9.94%
08:53 | 2024-11-29
بشرى سارة للطلبة العراقيين
08:53 | 2024-11-29
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟
Play
كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟
02:40 | 2024-11-30
"عقود التسليح"... فسادٌ متفشٍّ وهدرٌ للأموال!
Play
"عقود التسليح"... فسادٌ متفشٍّ وهدرٌ للأموال!
02:22 | 2024-11-30
مشاريع متلكئة في كربلاء
Play
مشاريع متلكئة في كربلاء
08:51 | 2024-11-29
مرضى السرطان بخطر في العراق!
Play
مرضى السرطان بخطر في العراق!
08:49 | 2024-11-29
أمانة بغداد تطلق حملات تشجير كبرى لتعويض ما تم قطعه خلال حملة الإعمار
Play
أمانة بغداد تطلق حملات تشجير كبرى لتعويض ما تم قطعه خلال حملة الإعمار
08:44 | 2024-11-29
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود خبر استيراد شحوم مسرطنة عبر منافذ البصرة
Play
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود خبر استيراد شحوم مسرطنة عبر منافذ البصرة
08:41 | 2024-11-29
قرار إغلاق منصة بيع الدولار يثير المخاوف من أضرار اقتصادية على المواطنين
Play
قرار إغلاق منصة بيع الدولار يثير المخاوف من أضرار اقتصادية على المواطنين
08:32 | 2024-11-29
استعدادات لعقد الجلسة النيابية الاولى من الدورة التشريعية السادسة لبرلمان كردستان
Play
استعدادات لعقد الجلسة النيابية الاولى من الدورة التشريعية السادسة لبرلمان كردستان
07:36 | 2024-11-29
تحرك برلماني لتفعيل القوانين المعطلة ومخاوف من ضغوط سياسية
Play
تحرك برلماني لتفعيل القوانين المعطلة ومخاوف من ضغوط سياسية
07:33 | 2024-11-29
العراق يوطد علاقاته مع دول العالم
Play
العراق يوطد علاقاته مع دول العالم
06:04 | 2024-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.