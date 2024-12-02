فابريغاس لم يقرر بعد.. علي جاسم يريد المشاركة في خليجي 26 لعدة أسباب

ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الحالي وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.وعاد اللاعب علي جاسم، قبل أيام قلائل إلى إيطاليا للالتحاق بفريقه كومو الإيطالي، إذ تأخر بالعودة رغم انتهاء مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، حيث كان يعاني من آلام في قدمه ووافق المدرب فابريغاس على تأجيل عودته لعدة أيام حتى يتماثل اللاعب للشفاء التام.وجاسم وبعد عودته إلى إيطاليا، لم يدخل قائمة فريقه كومو لمباراة مونزا والتي أقيمت يوم السبت الماضي، حيث لم يكن مؤهلاً للعب، وهو يأمل دخول قائمة للمباراة المقبلة أمام فينيزيا يوم الأحد المقبل، إذ ينتظر كثيراً فرصة اللعب في الدوري الإيطالي، خصوصاً وإن التجربة صعبة لغاية الآن ولا تجري كما أرادها اللاعب.ووجه اللاعب طلباً إلى المدرب فابريغاس للالتحاق بصفوف المنتخب في كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت نهاية الشهر الحالي، خصوصاً وأن اللاعب ليس ضمن خطط المدرب الإسباني، بالتالي فإن جاسم يريد أن يقنع فابريغاس بأن هذا الأمر سيكون مفيداً له لأنه سيكون مستمراً باللعب في حين إن البقاء مع كومو قد لا يمنحه هذه الفرصة في الفترة ذاتها، بحسب winwin.وفابريغاس في طور دراسة الأمر ولم يقرر بعد، لكنه قد يوافق على طلب اللاعب خصوصاً في حال اتصل به مدرب خيسوس كاساس وأيضاً فإن اللاعب علي جاسم يريد أن يقدم الإضافة النوعية للمنتخب لأنه لم يظهر بمستواه المعهود في عدد من المباريات، واللاعب يضع منتخب بلاده في أولوياته ويريد تصحيح صورته أمام الجماهير العراقية.ومنذ انتقاله إلى صفوف كومو الإيطالي، لم يخض علي جاسم سوى مباراتين شارك فيها كبديل، إذ وصل مجموع دقائق لعبه إلى 9 دقائق فقط في حين أن الدوري الإيطالي وصل إلى الجولة الـ14.